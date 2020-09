L’assessore Melasecche positivo al Coronavirus: tamponi per 80 persone, compresa la Giunta

PERUGIA – Il Coronavirus arriva in Regione. L’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche e il direttore regionale della Protezione civile Stefano Nodessi Proietti sono risultati positivi al tampone.I due casi di contagio hanno fatto scattare gli accertamenti in vari uffici tecnici e amministrativi della Regione, coinvolgendo da vicino anche la sfera politica. Positivi, a quanto pare, anche due autisti della Regione

Palazzo Donini è stata chiusa per sanificazione, sono stati sospesi tutti gli impegni della Giunta, tranne quelli essenziali che vanno avanti in video conferenza. Sono 80 le persone che sono state sottoposte a tampone: fra queste anche i membri della Giunta. Al momento risultano negative la presidente Tesei e l’assessore Agabiti. Azienda ospedaliera e Asl hanno avviato un’approfondita indagine epidemiologica. Prosegue il lavoro per tracciare i contatti avuti negli ultimi giorni dal direttore Nodessi e dall’assessore Melasecche.