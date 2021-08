Scossone Lega, l’assessore regionale Melasecche espulso dal partito: al momento confermate le deleghe

PERUGIA – Il provvedimento era in un certo senso nell’aria vista la questione che si trascinava sul doppio ruolo di consigliere ed assessore regionale e l’aver detto più volte no alla richiesta del partito di dimettersi dalla prima carica come da statuto. E ora è arrivato l’affondo del partito di Salvini: Enrico Melasecche è stato espulso dalla Lega con decorrenza immediata. La scelta della rottura, si racconta, sia stata voluta dal segretario regionale e parlamentare Virginio Caparvi. Insomma, venti di guerra nel partito di maggioranza relativa.

Rapporto Lo comunica il partito in una nota, nella quale si legge: “Il provvedimento intrapreso rappresenta un atto politico dovuto e legittimo, adottato in conseguenza del venir meno del rapporto di fiducia con il partito e dall’incompatibilità tra il suo operato e gli obiettivi proposti dalla Lega nell’ambito di governo regionale, oltre che dal mancato adempimento delle norme statutarie della Lega. Alla luce di tale espulsione la Lega diffida Enrico Melasecche dall’agire e dal parlare in nome e per conto del partito”.

Silenzio Al momento non si hanno notizie di una revoca delle deleghe come assessore regionale ai Trasporti e Lavori pubblici, che quindi rimangono a suo carico. Ma, secondo molti, la partita è solo all’inizio. Non di poco conto il silenzio sulla vicenda della presidente della Regione, Tesei. Sotto il sole cocente di agosto, forse è iniziata la resa dei conti. Bisognerà vedere se coinvolgerà anche gli aspetti della giunta regionale.