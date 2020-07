L’annuncio di Jindal: “Vendiamo lo stabilmento ternano della Treofan”

TERNI – L’amministratore delegato di Jindal, Manfred Kaufmann ha annunciato oggi ai sindacati che lo stabilimento di Terni ex Treofan è sul mercato. Anche se poi ha aggiunto che sarebbe pronto un piano B che rappresenterebbe “una opportunità per il sito”. Una pessima notizia quindi per i lavoratori dello stabilimento che già da tempo, con la netta riduzione dei volumi, temevano queste prospettive. Il gruppo indiano si avvia quindi a lasciare Terni dopo due anni, avendo rilevato lo stabilmento nel 2018 dal gruppo De Benedetti.

“Un fulmine a ciel sereno, secondo la Uiltec, giunto in un momento cruciale e di forte preoccupazione. e che di certo non faceva presagire elementi rassicuranti.”Non siamo più disponibili ad accettare alcun ricatto e intimidazione , ha commentato la Filctem-Cgil, non parteciperemo più ad alcun incontro e non accetteremo altre convocazioni se in in presenza di rappresentanti del ministero dello sviluppo economico e delle organizzazioni sindacali nazionali”.