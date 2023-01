‘L’anno che verrà’, boom di ascolti per il Capodanno Rai a Perugia: sicurezza ok

PERUGIA – Quasi 9 milioni di spettatori (8 milioni 650 mila) si sono sintonizzati su Rai1 e con L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus da Perugia, per brindare all’arrivo del 2023: allo scoccare della mezzanotte lo share ha raggiunto il 53.9%. Il consueto appuntamento con il capodanno dell’ammiraglia Rai si è aggiudicato la serata con il 36.9% di share – il miglior risultato dal 2013 – e oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 32 mila). Il Capodanno in musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci, ha ottenuto 3 milioni e 1000 spettatori con il 20.93% di share.

La soddisfazione di Paola Agabiti

“Il Capodanno Rai a Perugia, seconda volta consecutiva che va in onda dall’Umbria, è il primo grande successo 2023 della Regione”: a dirlo aè l’assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti. “Un serata meravigliosa quella vissuta nel centro storico del nostro capoluogo, ma soprattutto un evento che ha permesso all’Umbria di entrare nelle case di milioni di italiani”, ha aggiunto. “Sono eventi di caratura nazionale e internazionale – ha sottolineato Agabiti – che permettono ai nostri territori di mettersi in bella mostra e arrivare direttamente alle persone. La strada che abbiamo tracciato è chiaramente quella giusta, la conferma arriva dai risultati, anche in termini numerici. Tutto questo – ha concluso Agabiti – è merito di una programmazione e di una visione chiara di ciò che doveva essere fatto ed è frutto di un grande lavoro sinergico dell’intera struttura regionale”.

Sicurezza ok

Si sono svolti in modo regolare e senza alcuna criticità i festeggiamenti nel centro di Perugia per l’arrivo del 2023, con migliaia di persone che hanno assistito al grande concerto di Ra1 l’anno che verrà. Al fine di assicurare la sicurezza dell’evento, la Questura di Perugia guidata da Giuseppe Bellassai, così come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha predisposto un importante dispositivo di sicurezza. I servizi hanno visto impiegati gli artificieri della Polizia di Stato che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, hanno assicurato le bonifiche preventive delle zone interessate dall’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi. Impiegati anche equipaggi dedicati della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e provinciale. Importante – sottolinea la Questura – è stato anche il contributo della Polizia Stradale e della Ferroviaria che, attraverso un attento monitoraggio delle vie d’accesso alla città e delle Stazioni di Perugia hanno garantito la sicurezza dei partecipanti arrivati in città. I servizi hanno visto in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e delle Uopi, Unità operative di pronto iIntervento, e delle Api, Aliquote di pronto intervento.Cche, unitamente ai reparti territoriali, concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica.