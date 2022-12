Landini a Perugia per lo sciopero generale: “Paghiamo i politici coi voucher”

PERUGIA – Il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ha concluso lo sciopero generale contro la Manovra del Governo che ha visto protagonisti Cgil e Cisl. Nel suo intervento, Landini ha lanciato una provocazione: “Paghiamo i politici con i voucher”. E spiega che “reintrodurre i voucher credo che sia un’offesa al mondo del lavoro”. “Reintrodurre i voucher – prosegue – significa anche favorire lo sfruttamento e quindi, banalmente, mi sono posto il tema se i politici sanno cosa vuol dire lavorare con un voucher e se hanno mai lavorato in vita loro”, ha sottolineato. “Se considerano così belli i voucher benissimo allora paghiamoli con i voucher. Altrimenti non facciano ai lavoratori quelli che non vorrebbero che fosse fatto a loro”.

Manovra contro i deboli

“Questo governo è partito male, dice delle cose e ne fa altre. Stamani siamo in piazza per cambiare la legge finanziaria che in realtà colpisce i più deboli”. Ha detto il segretario. “Abbiamo bisogno di aumentare i salari vista l’inflazione, di colpire l’evasione fiscale e abbassare le tasse sul lavoro dipendente e sui pensionati, ma non viene fatto”, ha aggiunto. “Anzi – ha detto Landini – fanno la flat tax per i redditi più alti e continuiamo ad avere troppa precarietà con i giovani che non hanno futuro”.

Lavori e salari

“Le priorità sono il lavoro con l’aumento dei salari e il superamento della precarietà, così da dare alle persone una occupazione che consenta loro di vivere dignitosamente; combattere l’evasione fiscale e fare una riforma del fisco degna di questo nome; e investire sui servizi sociali. Invece di tagliare su sanità e scuole – ha concluso – bisogna investire per rafforzare la sanità pubblica e il diritto all’istruzione e alla formazione”.

Cisl sul metodo

Allo sciopero non ha aderito la Cisl, che attraverso il segretario Achille Manzotti precisa: “Il dialogo e il confronto hanno dato i primi risultati e la Cisl, oggi, non scende in piazza e prende distanza dallo sciopero generale”. “I primi risultati – precisa, in una nota del sindacato – ci sono stati in ambito previdenziale. Con il Governo abbiamo calendarizzato un percorso per dare gambe a una piattaforma, tra l’altro, unitaria e soprattutto abbiamo scongiurato lo scalone della legge Fornero. Al Governo chiediamo però maggiori fondi per la sanità e soprattutto che siano rinnovati i Ccnl, che sono scaduti ormai da troppo tempo. Ciò è necessario perchè veniamo da dieci anni di tagli lineari che hanno portato ad impoverire il sistema sanitario pubblico”.

“La Cisl privilegia il dialogo e il confronto alla mobilitazione e quindi riguardo alla legge di Stabilità dobbiamo superare alcune criticità. Una di queste certamente riguarda i voucher, che per quello che ci riguarda significherebbe un ritorno al passato. Una penalizzazione soprattutto per i lavoratori del terziario e del settore agricolo. Proprio come la legge sul

Caporalato che per noi rimane una priorità”. Sulla Flax Tax la Cisl Umbria insiste sul fatto che venga modificata: “Chi ha di più – chiarisce Manzotti – deve pagare di più”. Sull’indicizzazione delle pensioni, poi, il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti ha affermato che non si possono mortificare coloro che percepiscono quattro volte il trattamento minimo (2000 euro lordi, che netti sono circa 1600). “Si tratta del ceto medio – precisa Manzotti -, pensionati che rappresentiamo”. Sulla non autosufficienza, la Cisl prosegue con la sua battaglia per la giustizia sociale e chiede investimenti strutturati e continuativi nel tempo.