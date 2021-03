Lanciano droga dal finestrino dell’auto, arrestati due giovani

TERNI – Due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato di Terni. In manette due diciannovenni di origine albanese, irregolari in Italia e incensurati. I due ragazzi sono stati notati dalla Squadra Antidroga della Mobile ternana nella zona di Borgo Rivo: gli agenti si sono trovati davanti agli occhi la stessa situazione di poco più di un mese fa, sempre nella stessa zona, con i ragazzi che a bordo di un’auto hanno gettato una bottiglia di alluminio dal finestrino, facendola finire tra la boscaglia. Nell’operazione del 25 gennaio scorso, la Squadra Antidroga aveva arrestato sempre due giovani albanesi, che dopo aver lanciato una bottiglia di alluminio contenente cocaina dal finestrino, erano stato trovati in possesso di oltre 100 involucri di droga e anche questa volta, all’interno della bottiglia recuperata, i poliziotti hanno trovato 15 involucri di cocaina.