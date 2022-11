L’ambasciatore francese Masset a Perugia: “Acqua e climate change temi chiave. Cooperare su migranti”

PERUGIA- Ha scelto l’Università per Stranieri di Perugia l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, per la sua prima uscita pubblica dopo le frizioni sorte tra Roma e Parigi in ordine alla vicenda della nave della ong Sos Mediterranée, Ocean Viking.

Il capo della diplomazia francese a Roma è stato nel pomeriggio a Palazzo Gallenga dove ha tenuto una Lectio magistralis sul ruolo delle relazioni diplomatiche nell’attuazione dell’accordo di Parigi sul clima.

“Il clima e l’acqua sono elementi fondamentali per la vita, sono beni comuni dell’umanità e quindi tutti i paesi devono fare la loro parte nella lotta al cambiamento climatico.La diplomazia deve sempre di più pensare all’acqua come un tema proprio”, ha detto

Ma ovviamente si è parlato anche dello scontro diplomatico con Roma sulla questione migranti

Guarda il video dell’intervento