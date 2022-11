L’allarme di Fondazione antiusura Umbria: “Col caro-bollette, più gente si rivolge a noi”

PERUGIA – “Con il caro bollette abbiamo visto un aumento ma anche cambiare la platea di chi si rivolge a noi. Prima erano soprattutto piccoli commercianti oggi ci sono molti impiegati, sia pubblici sia privati, percettori di redditi anche superiori ai mille euro”: lo ha affermato il presidente della Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura, Fausto Cardella, intervenuto ad un incontro sul tema del contrasto ai rincari energetici promosso da Anci Umbria con i sindaci del territorio.

Per il tema del caro bollette, ha ricordato Cardella, “la Fondazione ha fatto il possibile per cercare di alleviare il più possibile la situazione, aiutando un centinaio di famiglie ed è ancora disponibile a farlo”. “La nostra iniziativa con erogazione di somme ha avuto successo – ha proseguito – e ora le nostre condizioni ci consentono di proseguire solo se ci sarà un ulteriore sforzo che potranno fare i nostri soci, ovvero i sindaci e la Regione in primis. Se si riterrà di usarla come strumento per andare incontro a chi ha bisogno la Fondazione c’è – ha concluso Cardella – ma in ogni caso un rapporto stretto con i Comuni per noi è condizione essenziale ed è necessario avere un coordinamento con gli enti territoriali”.

Le proposte di Ance Umbria

Abbassamento del voltaggio, spegnimento ad orario, spegnimento a zone e di palazzi e monumenti: sono in sintesi le proposte contenute in un documento di Anci Umbria per contrastare i rincari energetici e per muoversi in sintonia e in maniera condivisa creando delle linee guida a cui poi tutti i sindaci dovranno poi attenersi.

Solo insieme le difficoltà possono essere affrontate, con spirito di unità e collaborazione” ha affermato il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini. Il documento fa seguito all’incontro sul tema del 5 ottobre scorso, tra i sindaci e i prefetti di Perugia e Terni. In quell’occasione un accordo non era stato trovato e quindi i soggetti coinvolti si sono ritrovati nuovamente a discutere con qualche prima proposta sul piatto. In premessa, Toniaccini ha ricordato che sono state stabilite a livello statale una serie di misure di finanziamento a tamponamento, grazie anche all’interessamento di Anci nazionale, “ma che, per la maggior parte dei casi, non saranno efficaci nell’immediato, quando costi energetici abnormi rischiano di creare serie conseguenze nei bilanci comunali a scapito dei servizi e d’altra parte anche un problema per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico”.

I rimedi

In particolare, nel documento si propone di: abbassare la potenza dell’illuminazione dopo un orario stabilito; accendere l’illuminazione pubblica mezz’ora dopo e spegnerla mezz’ora prima per risparmiare un’ora ogni giorno; spegnere alternativamente i pali per l’illuminazione in modo da tenerne accesi solo una metà; spegnere l’illuminazione pubblica a parchi e giardini pubblici ogni notte ad un orario stabilito, eliminare momentaneamente l’illuminazione notturna a palazzi, statue, monumenti e altro tipo di opere non essenziali”.