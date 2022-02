L’aeroporto dell’Umbria ottiene il rinnovo della certificazione Airport health accreditation

Processi operativi

Dopo aver esaminato analiticamente i processi operativi e di sanificazione, le modalità di controllo e l’efficacia della strumentazione di rilevazione, Aci dichiara infatti che l’aeroporto “ha dimostrato di attuare tutte le possibili azioni per offrire un’esperienza aeroportuale sicura a tutti i viaggiatori, riconoscendo l’impegno profuso dallo scalo nella continuazione degli sforzi dedicati alla sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale”.

Distanze fisiche

La pulizia e disinfezione degli ambienti, il mantenimento delle distanze fisiche, la protezione del personale, le comunicazioni e le strutture per i passeggeri – riferisce la Sase – “sono tra gli elementi esaminati e valutati da Aci per il rilascio della certificazione”. “E’ con grande soddisfazione che si annuncia questo riconoscimento da parte dell’Aci perché esso annovera il nostro Aeroporto tra i pochi in Europa per il secondo anno consecutivo nell’elenco di coloro che hanno adottato le best practices per rendere più sicuro e sano l’aeroporto”, ha dichiarato il direttore generale dello scalo Umberto Solimeno.