Ladro colpito dalle convulsioni dopo un furto: salvato dalle manovre respiratorie degli agenti

CORCIANO – Sorpreso a rubare al centro commerciale inizia a tremare, come fosse in preda alle convulsioni, ma viene salvato dalle manovre di primo soccorso delle forze dell’ordine che riescono a salvare la vita al ladro. Il 33enne slavo era stato notato da un addetto alla vigilanza mentre nascondeva la bottiglia di liquore sotto al giubbotto: è intervenuta una pattuglia per accompagnarlo alla centrale ma in auto lo straniero è stato colto da malore e ha improvvisamente iniziato a tremare lungo tutto il corpo con spasmi incontrollabili, come se fosse in preda a delle convulsioni. L’auto si è fermata e gli agenti hanno messo in atto le manovre di primo soccorso necessarie e impedire il soffocamento. Solo poi è intervenuto il 118. Lo straniero è stato denunciato per furto.