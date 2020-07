La vacanza dei sogni finisce in tragedia: bus precipita dalla scogliera a Mykonos, muore perugina di 18 anni

PERUGIA – La meta dei sogni, quella di tutti i giovani. E una tragedia terribile. Una perugina di 18 anni è morta a Mykonos, isola greca meta dei turisti di tutto il mondo, in un incidente stradale. La ragazza si trovava su un bus preso a noleggio sul posto dalla comitiva con cui viaggiava, partita da Perugia. L’intenzione era quella di trascorrere qualche giorno in quella che è una località da sempre meta dei giovanissimi.

Il mezzo, dicono fonti greche, sarebbe precipitato da una scogliera, a quanto pare dopo essersi scontrato con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione. I due veicoli sono caduti per diversi metri dallo strapiombo. Per la diciottennse non c’è stato niente da fare, ferita gravemente un’altra ragazza del gruppo e feriti anche diversi altri occupanti del mezzo. Secondo quanto emerge la diciottenne è stata soccorsa dal personale medico dell’isola e trasportata al centro sanitario di Mykonos, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.I parenti sono stati avvisati dalla Farnesina attraverso la Prefettura del capoluogo.

(Servizio in aggiornamento)