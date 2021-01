La terra trema in Umbria: scossa di terremoto nell’Alto Chiascio

GUALDO TADINO – Leggera scossa di terremoto in Umbria. Una scossa di magnitudo 2.2, è stata percepita nella serata di venerdì nella zona dell’Alto Chiascio. In particolare, sono state interessate le zone attorno Gualdo Tadino. L’epicentro, secondo quanto riporta Ingv, è stato a 3 chilometri ad Est da Gualdo Tadino, a 7 chilometri di profondità alle ore 22.08. Il terremoto é stato sentito anche a Fossato di Vico, Sigillo e Nocera Umbra, oltre ad alcuni comuni del Marchigiano. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.