La Terni solidale scende in piazza: “Corridoi umanitari per i profughi afghani”

TERNI – La Terni dal cuore grande, quella che non cede all’odio ed al disinteresse c’è ancora e si fa sentire e vedere. Il ritorno delle magliette rosse, quelle che due anni fa scesero in piazza per l’accoglienza e per ricordare le morti in mare, sono tornate, bandiere arcobaleno alla mano, per sensibilizzare tutti sulla necessità di non dimenticare la tragedia dell’Afghanistan ed aprire le porte. Arci, Terni Valley, sindacati, diversi esponenti politici ed una serie di associazioni, ma anche tanti cittadini, sono scesi in piazza della Repubblica per far sentire la loro voce.

“Proviamo un grande senso di impotenza e frustrazione – hanno spiegato i partecipanti- ci attraversa un grande dolore per le nostre sorelle, per i bambini e le bambine che non potranno più sognare un futuro e frequentare scuole che non siano controllate dalla retorica islamista dei talebani. Vogliamo che gli stati occidentali si prendano le loro responsabilità e creino dei corridoi umanitari per tutte le donne e le persone che vogliono fuggire alla ferocia e alla violenza dei talebani. Per tutte le persone che chiedono asilo perché perseguitate dal regime. Dopo venti anni di occupazione è il minimo che dobbiamo a questo popolo”.

E ancora: “I corridoi umanitari sono, appunto, strumenti umanitari che dovrebbero essere utilizzati per tutti e tutte le migranti che fuggono da guerre, povertà, crisi economiche, ambientali e climatiche. Sono canali sicuri che salvano vite umane e che interrompono il traffici illegali che sfruttano il disperato tentativo delle persone di salvarsi rischiando di morire annegando in mare, congelando nei campi profughi o precipitando dai carrelli degli aerei”.

Sulle donne: “In questo momento donne e bambine vengono vendute, rapite, offerte in sposa come fossero merce. Saranno aboliti tutti i loro diritti e le loro libertà: studiare, lavorare, uscire di casa da sole, accedere a cariche istituzionali, praticare le arti…

Sui corpi delle donne si consumerà una guerra ideologica e religiosa ma soprattutto di potere e le violenze che subiranno saranno la rappresentazione del fallimento delle politiche internazionali e la disfatta della civiltà e dell’umanità£