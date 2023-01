La Ternana torna in campo contro l’Ascoli, Andreazzoli: “Non si vince con loro da 18 anni, quindi…”

TERNI – Torna in campo dopo la sosta natalizia la Ternana che sfida domani alle 16.15 l’Ascoli nella prima giornata del girone di ritorno.

Il tecnico Andreazzoli parla in conferenza stampa e subito si va sugli assenti: “I tre punti valgono adesso come valgono a maggio, sarà una partita importante per tanti motivi. Ho letto che sono 18 anni che la Ternana non vince contro l’Ascoli in casa. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, è quello che volevo. Sono assenti Cassata e Raul Moro, oltre ai soliti Donnarumma e Capuano, ma quelli che saranno presenti mi hanno dimostrato di avere molta attenzione e attesa per questa partita. Adesso il campo ci dirà se i fatti daranno ragione ai presupposti”.

Proprio su questi ultimi due lungo degenti, spiega: “Il desiderio è quello di riaverli prima possibile. Per Donnarumma il programma è più ravvicinato rispetto a Capuano”.

La squadra

“Questo è un gruppo che già in passato ha dimostrato di poter ambire a certi obiettivi, continuiamo su questa idea, cercando di far migliorare le individualità. La miglior medicina è quella di stare sul pezzo e lavorare tanto sul campo. Sul rendimento della squadra non c’è solo la componente calciatori. Prima le idee erano un po’ confuse, adesso sono più chiare e mi aspetto delle risposte importanti”

“In campo dobbiamo mettere tutto, abbiamo un debito nei confronti dell’ambiente, non abbiamo dato molte soddisfazioni ai nostri tifosi. Quando lavori seriamente i risultati arrivano, domani vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Il risultato è l’obiettivo più importante, ma il gioco è strettamente legato al risultato. Se giochi male è più facile perdere, ma in questo momento mi interessa di più la sostanza, per il gioco ci sarà tempo”.

L’avversario

Sull’Ascoli: ““Per l’Ascoli parla la classifica, oltre le tante spiccate individualità. Hanno un assetto ben definito e riconoscibile, il gioco loro prevedere il coinvolgimento di tutti, tempo più il collettivo che le individualità. Non credo che gli ex abbiamo una motivazione particolare, ogni avversario va cercato di superare. Le due mezz’ali sono molto interessanti, sono molto bravi Dionisi e Gondo, così come i difensori centrali che escono bene palla al piede, Leali è molto affidabile, ma temo di più il collettivo”