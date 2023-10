La Ternana sprofonda: ko anche a Modena, adesso è penultima

Ancora una sconfitta per la Ternana: l'ex Palumbo e il perugino Falcinelli condannano i rossoverdi, scavalcati dal Lecco e penultimi. A segno Dionisi per 2-1 finale

Ancora una sconfitta per la Ternana: l’ex Palumbo e il perugino Falcinelli consentono al Modena di tornare al successo. Ai rossoverdi, inesistenti in attacco, non basta la rete di Dionisi nel finale: finisce 2-1, Fere penultime scavalcate dal Lecco

Le scelte

Lucarelli cambia tutto: giocano Sørensen per Capuano e Favasuli per Labojko squalificati, ma escono di squadra Casasola (al suo posto Diakitè, col debutto di Lucchesi in difesa), Mantovani al posto di Celli che invece gioca esterno per Corrado, Favasuli in mediana, con Falletti che torna davanti insieme a Favilli. Nel Modena grande assente l’ex Gagno: problema muscolare coscia destra rimediato nella rifinitura; ha provato prima del match ma non ha superato il test.

Primo tempo

Modena subito in gol: Palumbo entra in area, tiro respinto da Sorensen, arriva Duca che calcia a giro e batte Iannarilli. Il Var però vede un tocco di braccio di Duca e annulla. Le immagini dicono il contrario. Ma è solo l’anticipo del vantaggio modenese che arriva griffato dall’ex di turno Palumbo di controbalzo: Iannarilli spiazzato, il centrocampista non esulta.

Nessuna reazione dalla Ternana che non supera quasi mai la metà campo. Al 26′ il Modena sfiora il bis: mancino col contagiri di Palumbo per Strizzolo e botta secca che va alta di pochissimo. In campo c’è solo la formazione di Bianco che però sbatte sull’assetto difensivo dei rossoverdi, invece completamente scoperti in mediana. Fiammata Ternana al 41′ con Favasuli che mette Favilli davanti a Seculin che ci arriva con un gran riflesso. La Ternana chiude in avanti, ma ad ogni ripartenza il Modena è letale: nel recupero del primo tempo Strizzolo scappa via e non fa gol per un niente.

Secondo tempo

Modena imprendibile. Luperini e Diakitè prendono due gialli in pochi minuti, canarini devastanti con Palumbo che illumina e al minuto 8 sfiora il bis: palla persa dalla Ternana, gran giocata di Tremolada e tido sbilenco di Falcinelli. Il perugino, grande castigatore della Ternana, lascia il segno al 10′: Iannarilli respinge male un tiro, direttamente sul mancino dell’ex Grifo che ringrazia. Poi Tremolada tenta il jolly da quasi metà campo, vedendo Iannarilli fuori dai pali, pallone non lontano dallo specchio. Al 18′ si vede la Ternana: corner di Falletti e colpo di testa di Lucchesi alto di poco. Ancora Falcinelli al 25′: buco di Mantovani, arriva Sorensen a girare in angolo la palla. Ancora Modena al 31′ con Manconi che chiama Iannarilli alla deviazione in corner. Nel finale giocata in acrobazia di Raimondo che impegna Seculin alla parata di riflessi, poi Dionisi accorcia da distanza ravvicinata. Ma ormai è tardi, vince il Modena.

Il tabellino

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Cauz (15’pt Ponsi), Riccio; Palumbo (20’st Bozhanaj), Gerli, Magnino; Tremolada (20’st Pergreffi), Duca (7’st Manconi); Strizzolo (7’st Falcinelli). A disp: Vandelli, Cotali, Guiebre, Battistella, Giovannini, Bonfanti, Abiuso. All.:Bianco.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Lucchesi (27’st Distefano), Sørensen, Mantovani; Diakitè (13’st Casasola), Luperini, Pyyhtiä, Favasuli (13’st Corrado), Celli (13’st Raimondo); Falletti, Favilli (32’st Dionisi). A disp: Brazão, Vitali, Travaglini, Viviani, Marginean, De Boer, Garau. All: Lucarelli.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (assistenti: Baccini-Prenna IV Ufficiale: Mucera)

VAR Valeri di Roma 1 AVAR: Rutella

MARCATORI: 17’pt Palumbo (M), 10’st Falcinelli (M), 49’st Dionisi (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 8.875 (di cui 528 ospiti). Ammoniti: Luperini (T), Ponsi (M), Falcinelli (P),Seculin (T). Calci d’angolo: 4-7.Recupero: 3’pt 5’st