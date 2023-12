La Ternana si sveglia nel secondo tempo ma fa ribaltone a Lecco

La Ternana gioca soltanto un tempo, ma espugna Lecco. Incredibile partita dei rossoverdi, mai scesi in campo nella prima frazione, chiusa sotto 2-0 (ma i lombardi avrebbero potuto segnare anche altre due reti) e poi capaci di riportarsi sotto nella ripresa sino al ribaltone. Annullate due reti a Luperini.

Le scelte

Una sola sorpresa nella Ternana, vale a dire l’utilizzo di Pyyhtiä in luogo di De Boer in mediana. Capuano va come previsto in panchina. Nel Lecco undici di partenza confermato con il tridente offensivo Buso-Novakovich-Di Stefano

Primo tempo

Le condizioni indecenti del campo non aiutano un match complicato per entrambe. Si gioca poco e male, con la palla costretta a un rimbalzo irregolare. Al 4′ primo tentativo dei padroni di casa, Buso calcia al volo dopo un cross dalla sinistra, tiro ribattuto da Sorensen. Risponde la Ternana con Labojko al volo, palla sopra la traversa. Al 14′ botta di Lepore a mirare l’incrocio dei pali, Iannarilli ci arriva e manda in angolo.

Vantaggio bluceleste al 21′: Lorenzo Di Stefano lancia Ionita che di interno destro batte Iannarilli. Risponde la Ternana con l’altro Distefano, para bene Saracco. Subito dopo Buso salta Mantovani conclude in diagonale, pallone che sfiora il palo. Ternana mai vista in attacco mentre il Lecco raddoppia al 35′: Lepore mette in mezzo, Crociata tocca per Buso che di tacco fa centro. Due giri di lancette Lecco vicinissimo al terzo gol, Sersanti arriva a tu per tu con Iannarilli che però gli si pone davanti. È un tiro a segno: al 4′ di recupero Lucchesi manca l’aggancio per il terreno scivoloso, Lorenzo Di Stefano tira ma trova Iannarilli pronto alla parata. Al 20′ la Ternana pareggia con Luperini che gira in rete un cross di Favasuli, ma l’arbitro annulla per un offside evidente. Il Var conferma. Il pari arriva 4′ dopo. Favasuli ruba palla a centrocampo, serve Distefano che mette in mezzo per il bel controllo di Raimondo.

Secondo tempo

Breda cambia subito due uomini: dentro Favasuli e Luperini per Corrado e Pyythia, nel tentativo di scuotere il gruppo. Al 6′ la Ternana segna, al primo tiro: pallone in mezzo di Labojko, Raimondo si gira, controlla e tira: pallone dove Saracco non può arrivare. Poi ancora due occasioni per Filippo Distefano, senza esito. Il ribaltone è firmato da Luperini: destro chirurgico in diagonale a battere Saracco sul filo dell’offside, ma stavolta il gol è buono. Lecco nel pallone, tanto è vero che sull’azione successiva, originata da un corner per i lombardi, Luperini è lasciato tutto solo sul tiro di Casasola e non va in gol solo perchè non ci arriva. Subito dopo l’ex grifone fa 4-2 (ancora con Luperini) ma l’arbitro annulla dopo il controllo al Var perchè Distefano ostacola Saracco. Finale con la Ternana in 10 perchè De Boer prende un giallo ed un rosso di seguito per proteste (fra l’altro a torto) verso il direttore di gara e la paratissima al 50′ di Iannarilli su Buso: palla che va sopra la traversa. Poi è festa rossoverde.

Il tabellino

LECCO (4-3-3): Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Buso, Novakovich, L. Di Stefano (18’st Agostinelli, 40’st Eusepi). A disp: Melgrati, Bonadeo, Giudici, Bianconi, Battistini, Boci, Lemmens, Degli Innocenti, Galli, Tordini. All.Bonazzoli-Malgrati

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Lucchesi; Casasola, Pyyhtiä (1’st Luperini) Labojko (16’st De Boer), Corrado (1’st Favasuli); Falletti; Raimondo (30’st Dionisi), F. Distefano (44’st Marginean) A disp.: Brazão, Matei, Capuano, Celli, Garau, Della Salandra. All. Breda

ARBITRO: Minelli di Varese (assistenti: Valeriani-Severino IV Ufficiale: Silvia Gasperotti)

VAR Abbatista di Molfetta AVAR: Nasca

MARCATORI: 21’pt Ionita (L), 35’pt Buso (L), 6’st, 23’st Raimondo (T), 31’st Luperini (T)

NOTE: Giornata fredda, terreno in pessime condizioni. Spettatori 2000 dei quali 271 da Terni. Espulso: 43’st De Boer (T) per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Falletti (T), Raimondo (T), De Boer (T), Luperini (T). Calci d’angolo: 4-1. Recupero 7’pt 7’st. Partita sospesa per 5′ al 23′ per lancio di fumogeni in campo.