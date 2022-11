La Ternana si è inceppata: col Brescia arriva il terzo 0-0 di fila

TERNI– C’era una volta la Ternana che vinceva e segnava. Quella di adesso invece è una squadra col motore al minimo, che continua a muovere la classifica ma sembra essersi inceppata: col Brescia arriva uno 0-0 che più tale non potrebbe essere anche per le Rondinelle. Poche azioni, poca grinta.

Le scelte

Lucarelli sceglie Falletti al fianco di Partipilo con Favilli unica punta e Palumbo retrocesso a centrocampo. Nel Brescia squalificato il portiere titolare Lezzerini debutta Andrenacci, Karacic risparmiato per il Mondiali, al suo posto di Jallow. Infortunato Cistana, gioca Huard.

Primo tempo

La prima occasione è delle Fere con Cassata, che si orta avanti il pallone di tacco e calcia in porta dentro l’area, con Andrenacci che ha un riflesso strepitoso e salva. Partipilo va segno subito dopo, ma l’arbitro aveva annullato per un fallo su Ayè. Il Brescia sfrutta gli spazi e al 15′ rischia grosso con Iannarilli costretto a controllare di piede in palleggio un pallone pericolosissimo, spazzato via non senza difficoltà.

Al 25′ Palumbo va direttamente in porta: pallone che prende un giro interessante e sfiora l’incrocio dei pali, poi il Brescia sfiora il gol: Partipilo perde palla a metà campo, le rondinelle lanciano il contropiede per la testa di Olzer, che manda alto di poco. Al 45′ occasionissima per la Ternana, con Falletti che va vicinissimo al gol con una serpentina in area, ma Andrenacci è attento.

Secondo tempo

Si parte con lo stesso copione del primo tempo: squadre bloccate, poco spettacolo e giocate a sprazzi. Al 11′ Lucarelli perde Di Tacchio, toccato duro: al suo posto Agazzi.

Occasione Brescia al 25′: cross di Olzer dalls sinistra, incornata imperiosa di Moreo, con il pallone che termine vicino al palo. Lucarelli prova a mescolare le carte in attacco inserendo la vivacità di Moro e Donnarumma e un po’ le cose migliorano, perchè lo spagnolo, insieme con Palumbo costruisce alcune buone cose. Manca però ancora la finalizzazione. Sørensen chiude su Huard, poi null’altro, perchè la Ternana è da tempo sulle gambe e al Brescia tutto sommato, un punto sta bene.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Martella (11’st Agazzi); Cassata (22’st Proietti), Di Tacchio (11’st Celli), Palumbo; Partipilo (28’st Raul Moro), Falletti; Favilli (28’st Donnarumma). A disp: Vitali, Defendi, Ghiringhelli, Bogdan, Paghera, Pettinari, Capanni. All:.Lucarelli.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Mangraviti, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Ndoj (19’st Benali); Olzer (27’Labojko); Moreo, Ayè (27’st Bianchi) A disp: Sonzogni, Papetti, Garofalo,Nuamah, Benali, Galazzi All. Clotet.

ARBITRO: Mariani di Aprilia (assistenti: Affatato-Barone IV ufficiale: Di Marco)

VAR: Di Paolo di Avezzano AVAR: Mokhtar

NOTE: Pomeriggio freddo, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 5662 (3939 paganti, dei quali 257 da Brescia, abbonati 1723) Ammoniti: Adorni (B), Cassata (T), Ndoj (B), Partipilo (T), Benali (B) Calci d’angolo: 5-2 Recupero 1’pt 4’st