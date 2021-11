La Ternana sconfitta al Liberati dal Como e dall’arbitro Abisso

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (27’st Celli), Sorensen, Capuano (45’pt Boben), Martella (27’st Ghiringhelli); Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan (11’st Capone); Donnarumma (11’st Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Kontek, Paghera, Peralta, Salzano, Pettinari, Agazzi. All.:Lucarelli

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Solini (37’st Bertoncini), Ioannou; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia (25’st Cagnano); La Gumina, Cerri (37’st Gliozzi). A disp.: Facchin, Toninelli, Gabrielloni, Kabashi, Parigini, H’Maidat,, Bovolon, Luvumbo. All.: Gattuso

ARBITRO: Abisso di Palermo (assistenti: Saccenti- Vigile IV Ufficiale Canci)

VAR Di Martino di Teramo AVAR: L.Rossi

MARCATORI: 16’pt Vignali (C), 9’st La Gumina (C), 30’st Falletti (T)

NOTE: Giornata autunnale, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3426 (dei quali 142 ospiti). Incasso 44.889 euro. Ammoniti: Falletti (T), Chajia (C), Scaglia (C), Defendi (T), Proietti (T). Calci d’angolo: 10-2. Recupero 2’pt 4st. Al 5’pt Donnarumma (T) calcia sul palo un rigore.

TERNI– La Ternana esce battuta dal match contro il Como. I lariani vincono 2-1 al Liberati ed è una sconfitta pesante dal punto di vista del gioco prima ancora che sul piano del risultato anche se nel finale, il palo di Sorensen grida vendetta.

Le scelte

Formazione tipo per la Ternana: rientra Defendi nel ruolo di terzino destro, con Proietti e Palumbo in mediana. Nel Como Varnier sembrava aver recuperato ed invece non va nemmeno in panchina: il cipriota Ioannou terzino sinistro (vince il ballottaggio con Cagnano), Solini centrale.

Primo tempo

La maledizione di Donnarumma continua. Alla prima discesa la Ternana si guadagna un rigore: Ioannou manda giù Partipilo, Abisso non ha dubbi. Dal dischetto di nuovo l’ex Brescia dopo i due errori a Cosenza: palla sul palo che poi lui riprende e calcia in rete, ma senza il tocco del portiere è in fuorigioco e l’arbitro annulla. Prima del rigore c’era stato un tiro in corsa di Falletti lanciato da Partipilo, alto di pochissimo.

La dura legge del gol colpisce ancora. Il Como infatti, rinfrancato dall’errore rossoverde, si sistema chiudendo i varchi e al primo tiro in porta segna: l’esterno Vignali dalla lunghissima distanza area batte Iannarilli che si tuffa ma non ci arriva. Gravemente colpevole la difesa rossoverde. La Ternana reagisce e subito dopo sfiora il pari con Donnarumma che di testa sugli sviluppi di un corner la manda vicino al palo.

Al 20′ nuova occasione per il Como con La Gumina: Iannarilli esce a vuoto, l’ex rossoverde si gira e tira ma non trova lo specchio della porta. La Ternana ci prova con Defendi dai 25 metri, ma Gori è attento e manda in angolo. I rossoverdi sono demoralizzati ma tentano in qualche modo di restare nel match: alla mezzora Falletti fa slalom in area di rigore poi tira addosso a Gori, a seguire ci prova Donnarumma, palla in angolo. Al 35′ sempre da calcio d’angolo, colpo di testa velenoso di Capuano e palla alta.

La Ternana è in confusione: il Como si chiude tutto dentro l’area di rigore ed i rossoverdi non riescono incredibilmente mai a tirare nonostante la palla sia costantemente fra i piedi dei giocatori delle Fere. Emblematico il conto dei corner: 7-1 nel primo tempo ma Gori non ha mai effettuato una parata. Lariani che si limitano a controllare e ripartire e per somma sfortuna la Ternana perde anche Capuano per infortunio al 45′(al suo posto Boben).

Secondo tempo

Ripresa che parte sullo stesso leit motiv del primo tempo, ovvero: si gioca ad una porta sola, quella del Como, ma il gol lo fanno i lariani. Con la Ternana tutta sbilanciata in avanti, imbucata centrale e contropiede ferale di La Gumina, che lascia sul posto Sorensen. Rossoverdi letteralmente in barca.

Lucarelli prova cambiare inserendo Mazzocchi e Capone per Furlan e Donnarumma, l’assedio continua, ma anche il pomeriggio da tregenda: colpo di testa su corner di Sorensen e palla fuori. Il Como a questo punto inserisce un esterno e passa con la difesa a cinque, chiudendo ulteriormente gli spazi. Nonostante questo, la Ternana trova il gol del 2-1: bordata da fuori area di Falletti che lascia di stucco Gori. Subito dopo, la prestazione incredibile del signor Abisso che non sanziona un evidente mani in area di un difensore lariano. Nel finale, clamoroso palo della Ternana: tiro al volo incredibile di Sorensen e legno a portiere battuto. Null’altro sino alla fine, col Como che annulla il recupero perdendo tempo, sotto gli occhi dell’arbitro.