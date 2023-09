La Ternana regala e il Como ringrazia: ribaltone lariano, finisce 2-1

COMO- La Ternana spreca tutto e regala tre punti al Como: decisivi due errori difensivi ed altrettanti colpi di testa: al Sinigaglia finisce 2-1 coi lariani che si portano a casa tre punti senza meritarli ma gentilmente offerti dai rossoverdi

Le scelte

Tutto confermato nella Ternana: va in campo la stessa formazione della gara col Bari eccetto Favasuli al posto di Pyyhtiä. Il Como senza Cerri e Baselli, schiera Sala arretrato e Verdi esterno. Sacrificati Da Cunha e il cipriota Ioannou.

Primo tempo

Parte meglio il Como, con Cutrone che prima (3′) impegna Diakitè alla respinta di forza e poi su assist di Gabrielloni (17′) salta Capuano e incrocia di destro dal limite dell’area, pallone fuori non di molto.

Dopo mezzora passata a guardare il predominio sterile del Como, al 30′ segna la Ternana: cross di Corrado, uscita a vuoto di Semper e botta vincente di Luperini. Lungo check al Var (ben 4′) che annulla per un tocco col braccio in partenza di Favilli. Decisione molto difficile da prendere perchè le immagini non chiariscono.

Cutrone impegna ancora Iannarilli, poi nel recupero ci prova Diakitè: intercetta il pallone a centrocampo e lancia il contropiede, che però conclude alto.

Secondo tempo

Ancora Cutrone ad impensierire i rossoverdi, senza esito in apertura di tempo, poi al 15′ Casasola centra il palo su lancio di Corrado. A seguire bella giocata rossoverde che manda in porta Luperini, con palla però a lato di poco. Al 16′ Favilli ci prova di prima intenzione, para Semper. Ma la posizione di partenza era probabilmente di fuorigioco

Lucarelli inserisce Pyyhtia e Raimondo e la Ternana segna proprio sull’asse degli ex bolognesi: assist del finnico e tocco leggero dell’attaccante che batte Semper. La Ternana non capitalizza e il Como pareggia al minuto 83: sugli sviluppi di una punizione, Chaija mette in mezzo, Diakitè si fa pescare disattento e Odenthal segna di testa. Nel finale la Ternana rischia grosso perchè Konè lancia Cutrone, con Iannarilli che azzarda l’uscita e indovina, parando in due tempi. Poi al 90′ il Como si mangia il gol partita con un rasoterra di Barba sul quale Cutrone non arriva e Iannarilli che abbranca la palla.

Doccia gelata per i rossoverdi al 96′: su lancio di Kone Mantovani sbaglia il posizionamento e libera Odenthal: ancora colpo di testa per il 2-1 finale.

Il tabellino

COMO (4-4-2): Semper; Curto (33’st Cassandro), Odenthal, Barba, Sala (33’st Ioannou); Iovine (10’st Da Cunha), Kone, Bellemo, Verdi (10’st Chajia); Cutrone, Gabrielloni (25’st Mustapha). A disp. Vigorito,Vignali, Solini, Scaglia, Arrigoni, Abildgaard, Kerrigan All. Longo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Mantovani; Casasola, Favasuli (20’st Pyyhtiä, Labojko, Luperini (27st Distefano), Corrado (35’st Celli); Falletti (35’st Marginean), Favilli (20’st Raimondo). A disp: Brazão, Vitali, Sørensen, Lucchesi, Travaglini, Viviani, Dionisi All.Lucarelli.

ARBITRO: Collu di Cagliari (assistenti Fontani-Votta IV Ufficiale Burlando)

VAR: Paterna di Teramo AVAR Pagnotta

MARCATORI: 29’st Raimondo (T), 37’st, 45’+ 6′ Odenthal (C)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 6000 dei quali 183 da Terni. Ammoniti: Cutrone (C), Labojko (T), Distefano (T). Calci d’angolo: 1-3 Recupero: 5’pt 5’st. Cooling break al 25’pt.