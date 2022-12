La Ternana pronta sfidare il Como, Andreazzoli: “Favilli recupera, tutti dobbiamo dare di più”

TERNI– La Ternana torna in campo domani alle 14 al Liberati contro il Como. Conferenza stampa per il tecnico Aurelio Andreazzoli. Subito sciolti alcuni dubbi: “Favilli è disponibile al cento per cento, come Defendi Capanni e Martella non ci sono, purtroppo Capanni ha la zampa d’oca, un fastidio tendineo”

Il punto

La squadra, a detta del tecnico, sta bene “Abbiamo lavorato come volevamo, non siamo stati costretti da niente. Mercoledì e giovedì abbiamo fatto un bel picco di lavoro molto alto. Arriviamo bene a questa gara, almeno sotto questo aspetto. L’Empoli ha un attacco di grande livello: Cutrone e Mancuso li ho avuti. Cerri è un giocatore che avrei sempre voluto allenare, il Como è una squadra che è organizzata e gioca molto bene, è guidata bene. Ma noi abbiamo necessità di guardare in casa nostra. Non facciamo ancora tutto come dovremmo fare, ma un po’ alla volta lavoriamo su questo. Il gruppo è molto disponibile all’ascolto ed alla traduzione, quindi credo potremo fare molto in fretta. Abbiamo avuto modo di andare secondo il pensiero logico. L’elenco è lungo ed è difficile da mettere insieme.obbiamo dare tutti di più, me stesso per primo, perchè abbiamo fatto solo 4 punti sui 9 in palio”.

E aggiunge: “Adesso ho una conoscenza maggiore dei calciatori che ho a disposizione e della loro disponibilità ad essere usati. Andiamo avanti nella certezza che il tempo ci darà conferme. Mi aspetto miglioramenti in fase di costruzione ma anche produttivi. Lo siamo stati solo a tratti costruttivi, mentre in fase di realizzazione, abbiamo fatto un gol su azione in 7 gare e questo vuol dire qualcosa. Noi abbiamo lavorato in settimana soprattutto su questo: se riusciremo subito ad avere risultati lo dirà il campo. Noi sicuramente andremo in campo per vincere la partita, perchè il match è molto importante”.

Soluzioni da trovare

Poi parla della sterilità offensiva della Ternana: “Quando un calciatore ha la palla fra i piedi, deve trovare le soluzioni. Devono dargliele i compagni, altrimenti diventa problematica. Dobbiamo lavorare su questo, per mettere i giocatori ad avere una serie di situazioni che siano percepibili. Quando fai questo tipo di richiesta puoi trovare il calciatore che cerca di soddisfare le richieste dell’allenatore. E ci sta di sbagliare. Quando le cose verranno ripetute spesso in allenamento queste diventeranno più fluide. Ma il tasso di errore non possiamo eliminarlo. I calciatori sbagliano è normale. Dobbiamo metterli nella condizione di sbagliare il meno possibile”.

Mihajlovic

Pensiero finale scontato ma doveroso: “Volevo fare le condoglianze alla famiglia di Mihajlovic, col quale in passato ho avuto l’occasione di collaborare. Mi spiace che uno che ce l’ha messa tutta come lui si sia dovuto arrendere: vuol dire che quella malattia è veramente difficile da combattere”