La Ternana pronta per il Vicenza, Lucarelli: “Non guardiamo la loro classifica”

TERNI- La Ternana torna al Liberati dopo quasi un mese. Domani alle 14 la formazione di Lucarelli sfida il Vicenza penultimo in classifica degli ex Giacomelli, Crecco e Brosco.

Il tecnico avverte: “La partita di domani non nasconde delle insidie, perché le insidie sono ben visibili. Il Vicenza è una squadra forte, che come noi hanno avuto un inizio difficoltoso. Qualche domenica fa hanno vinto a Pordenone facendo 4 gol, è una squadra che mentalmente non sta malissimo, contro la Reggina non meritavano di perdere, hanno giocato bene. Domani ci sono tutti gli ingredienti per avere l’allerta massima. Hanno grandi ambizioni, perché hanno esonerato l’allenatore, tra l’altro mio testimone di nozze (Di Carlo, ndr) che ha vinto il campionato al primo tentativo Io mi aspetto delle conferme, ma le partite non sono tutte uguali, a volte contro avversari diversi puoi avere difficoltà di tipo diverso, a livello tecnico si gioca in due, ma a livello mentale mi aspetto una conferma da parte dei ragazzi. Un conto è preparare una gara sulla teoria, poi in campo ci sono mille fattori”

La squadra cresce

Dalla gara col Pordenone però la Ternana fa progressi: “I progressi della squadra sono soprattutto dal punto di vista fisico – spiega Lucarelli – anche lo scorso anno abbiamo fatto un po’ di fatica all’inizio, lo dice anche lo storico del preparatore Bartali. La condizione è quella che ti fa mandare pensieri cattivi e positivi alla testa, parte tutto da lì. Il fatto che i ragazzi notino ogni settimana un miglioramento mi fa stare tranquillo”.

Le ultime

Come sempre, Lucarelli non si sbilancia sulla formazione, ferme restando le assenze di Capanni, Koutsoupias e Diakitè, ancora probabilmente in Primavera: “Ci saranno 3 partite in 9 giorni, devo decidere anche se sicuramente qualcosina cambierò, non ci possiamo permettere di lasciare indietro nessuno, al di là di eventuali problemi fisici, ma oggi non siamo ancora in grado di cambiare 10 giocatori tra una partita e l’altra. La formazione? Dipenderà molto anche dal tempo e dal campo, se dovessimo fare la classica “partita di pallanuoto” dovrò scegliere soluzioni diverse. Capone sta bene, è un giocatore che non scopro io dal punto di vista del talento. Ma il calcio di oggi impone anche altre cose. A Pordenone ha fatto una giocata che non tutti quelli che entrano dalla panchina fanno, può solo crescere. Partipilo per noi è un giocatore fondamentale e non deve avere l’ossessione per il gol, deve stare tranquillo, ho una fiducia incondizionata verso di lui, l’importante è che faccia fare gol agli altri”