La Ternana: “Progetto stadio-clinica corretto, la nota tardiva della Regione lo conferma” (VIDEO)

TERNI – Un progetto chiaro e trasparente, nel quale l’iter è stato seguito passo passo. Quello che è mancata forse è la volontà di dire si. La posizione della Ternana sul progetto stadio-clinica bocciato dalla Regione è chiara ed è stata espressa in una conferenza stampa nella quale è stato anche sottolineato come tutto quello che è stato contestato in sede di conferenza stampa decisoria, avrebbe potuto esserlo anche in sede preliminare quando invece la Asl rimase in silenzio.

La tesi della Ternana è cheil progetto non sia stato compreso: “Una richiesta scritta chiaramente – dice il vicepresidente Tagliavento – in tutti i documenti consegnati. La nota della giunta regionale sull’impegno a redigere un piano di fabbisogno per il riequilibrio della sanità territoriale chiarisce la correttezza del nostro iter. Ma se fosse arrivata prima della Conferenza servizi il nostro progetto sarebbe stato già approvato”.

Il project manager Sergio Anibaldi aggiunge che “.La Ternana non ha mai chiesto l’autorizzazione all’esercizio di qualcosa che non esiste, come invece appare dall’unico parere di dissenso che è stato quello del comparto Sanità. Abbiamo chiesto ai fini dell’equilibrio economico finanziario la possibilità di mettere a servizio di un’opera pubblica come lo stadio un’altra struttura che doveva essere compensativa. Abbiamo chiesto l’autorizzazione alla costruzione e l’impegno per una valutazione programmatica su Terni rispetto alla disponibilità di posti letto da accreditare e convenzionare”. E sul parere di Balduzzi, sottolinea come fosse stato chiesto “per bloccare la stessa Conferenza dei servizi. E’ arrivato dopo 5-6 mesi e non serviva più”.

Qui sotto per concessione di Tele Galileo, la video intervista a Paolo Tagliavento