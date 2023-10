Un attaccante svincolato alla corte di Lucarelli. La Ternana ingaggia Ottavio Gabriele Garau.

Classe 2002, Garau è cresciuto nei settori giovanili di Roma e Foggia per poi trasferirsi alla Reggina (2021/22). Nella passata stagione per lui 9 presenze nella Vis Pesaro.

Ottavio, che si è svincolato dalla Reggina in seguito al fallimento della società amaranto, si è legato alle Fere fino al 30 giugno 2026.