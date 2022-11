La Ternana non sa più vincere: Pisa travolgente, esonerato Lucarelli

PISA- Esce sconfitta la Ternana dall’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: il Pisa supera di slancio 3-1 i rossoverdi con un primo tempo eccellente e una ripresa di conserva. Male i rossoverdi, inesistenti nel primo tempo e appena migliori nella ripresa quando entrano Corrado e Palumbo. A fine partita, a sorpresa, la società annuncia l’esonero di Lucarelli

Le scelte

Nel Pisa fuori Nagy e Marin, tornati acciaccati dalle gare con le rispettive nazionali, al loro posto Tourè e De Vitis. Nella Ternana a sorpresa, Palumbo è in panchina: al suo posto Proietti. Assenti Donnarumma, Di Tacchio e Defendi, tornano in panchina Coulibaly e Corrado.

Primo tempo

Si parte sul filo dell’equilibro, con le squadre che si confrontano a viso aperto ma il match che procede a strappi. Al 10′ occasione per Torregrossa: scambio con Tramoni, l’attaccante entra in area e calcia, bravissimo Mantovani a contrapporsi.

Il Pisa aumenta i giri: Mantovani chiude bene su Torregrossa, poi però al 19’la Ternana si fa trovare scoperta ed i nerazzurri ne approfittano: Morutan supera Sorensen in dribbling e serve assist al bacio per Matteo Tramoni, che deve solo spingere in rete a porta vuota. La Ternana non si scuote ed il Pisa sfiora il raddoppio: Mastinu riceve, stoppa e controlla, Iannarilli si fa trovare pronto alla deviazione in corner. Sull’azione che ne segue, un batti e ribatti in area deviato in rovesciata da Barba finisce sulla traversa.

Il raddoppio arriva al 32′: corner di Tramoni e palla larga per Beruatto che da fuori area, indisturbato, prende la mira e fa centro. La Ternana si vede al 38′ con una occasione di Partipilo: Favilli sfonda sulla sinistra e crossa per la testa del barese, con Livieri che si supera. Notte fonda per le Fere che al 40′ incassano il tris: punizione di Morutan e Barba tutto solo sulla linea fa centro. La Ternana accorcia al 45′: erroraccio di Livieri che sbaglia l’uscita, il portiere si scontra con Barba, Partipilo ne approfitta e di esterno sinistro mete in rete.

Secondo tempo

Lucarelli si gioca la carta Palumbo e lui risponde presente subito, guadagnandosi un angolo in apertura. Al 6 ‘primo lampo di Falletti, che di prima intenzione calcia rasoterra dal limite dell’area, pallone non distante dalla porta. A seguire, di nuovo Palumbo manda poco alto sopra la traversa.

Il Pisa si riaffaccia al 10′ con Tramoni che si accentra sul destro dal limite e piazza il piattone destro, pallone che sfiora il palo; subito dopo Partipilo va vicinissimo al gol, non riuscendo però a girare in rete un cross perfetto di Corrado. La Ternana si spegne lentamente, a parte un paio di sortite di Partipilo e Palumbo senza grossa convinzione, il Pisa ovviamente gioca di rimessa. Al 34’ sussulto rossoverde con Pettinari che di testa, assistito da Palumbo manda fuori di un soffio. Nel finale, palo di Beruatto, a chiusura di un triangolo con Sibilli e Partipilo si mangia il 3-2 tirando fuori da due metri un buon pallone sulla respinta di Livieri di un tentativo di Coulibaly. Poi il triplice fischio.

Il tabellino

PISA (4-3-2-1): Livieri; Esteves, Hermanson, Barba, Beruatto; Tourè, De Vitis (15’st Nagy), Mastinu (25’st Marin); Morutan (41’st Rus), M.Tramoni (15’st Gliozzi); Torregrossa (25’st Sibilli). A disp.: Dekic, Canestrelli, Jureskin, Ionita, Piccinini, Masucci, L.Tramoni. All:D’Angelo.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Martella (1’st Corrado); Agazzi (14’st Raul Moro), Proietti, Cassata (1’st Palumbo); Partipilo (20’st Pettinari), Falletti; Favilli (32’st Coulibaly). A disp. Vitali, Ghiringhelli, Bogdan, Celli, Paghera, Capanni, Spalluto. All: Lucarelli.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (assistenti: Mokhtar-Perrotti IV Ufficiale Ghersini)

VAR: Di Martino di Teramo AVAR: Dionisi

MARCATORI: 19’pt Tramoni M. (P), 32’pt Beruatto (P), 40’pt Barba (P), 45’pt Partipilo (T)

NOTE: Pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni. Spettatori 7952 dei quali 848 da Terni. Ammoniti: Palumbo (T), Barba (P), Mantovani (T), Morutan (P). Calci d’angolo:4-6. Recupero 1’pt 5+2’st