La Ternana non sa più vincere: al Genoa basta Badelj, rossoverdi ko a Marassi

GENOVA- Finisce 1-0 a Marassi fra Genoa e Ternana. Rossoverdi praticamente mai pericolosi per tutto il match e dunque alla formazione di Gilardino basta una rete dell’ex viola. Continua la crisi d’astinenza di successi in casa Fere.

Le scelte

I due tecnici confermano praticamente le stesse formazioni dell’ultima partita. Unica variazione: Martella al posto di Corrado nella Ternana

Primo tempo

Il Genoa inizia in avanti, batte diversi corner in avvio, ma non arriva mai al tiro. La Ternana rintuzza gli attacchi e si presenta davanti a Martinez al 12′: Di Tacchio tenta il tiro al volo, alto sopra la traversa. Al primo tiro il Genoa segna: Puscas di testa apre per Haps che entra in area e mette in mezzo a cercare Badelj che è tutto solo e non può proprio sbagliare. Difesa rossoverde, nell’occasione dormiente.

La Ternana prova a reagire con Daikitè, senza crederci troppo, mentre il Genoa approfitta delle pause rossoverdi e di tanto in tanto strappa, come al 23′ con Puscas, servito da Strootman: colpo di testa centrale e parata facile per Iannarilli. Al 27′ Genoa ancora pericoloso: sul calcio d’angolo di Haps, Bani salta di testa ma manda altissimo.

La Ternana si vede al 31′: Partipilo è bravo a liberarsi al tiro, ma il suo mancino a girare finisce a lato della porta difesa da Martinez. Genoa implacabile sulle palle alte: al 36′ colpo di testa di Dragusin che termina fuori dallo specchio.

Secondo tempo

La Ternana riparte alzando il baricentro e inevitabilmente si scopre: al 3′ rischia di capitolare per un contropiede di Sturaro, sul quale però Iannarilli si supera. Al 4’occasionissima rossoverde sugli sviluppi di un corner: il tocco di Sorensen mette il pallone sui piedi di Coulibaly che però si coordina male e spreca. A seguire Falletti ci prova di esterno, senza esito. Al 7′ il Genoa segna con Puscas ma il romeno, servito da Strootman su una palla persa da Palumbo, al momento del tiro è già al di là dei difensori: arbitro e Var annullano.

Genoa di nuovo pericoloso al 14′: tiro di prima intenzione dai 25 metri di Frendrup, Iannarilli devia sopra la traversa. La Ternana si scopre ancora e il Genoa ne approfitta: sul contropiede di Gudmundsson c’è il tiro di Badelj che però è preceduto da un fallo su Di Tacchio. Gol annullato ma ennesimo errore.

Ancora Ternana al 26′: Palumbo finta e tiro rasoterra da posizione defilata, pallone che sfila oltre la linea. Nel finale c’è spazio per i ritorni in campo di Agazzi prima e Donnarumma poi, ma il pari non arriva: settima partita senza vittoria per le Fere.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Strootman (33’st Jagiello), Badelj, Sturaro (13’st Frendrup), Haps (13’st Criscito); Puscas (41’st Ekuban), Gudmundsson (33’st Salcedo). A disp.: Semper, Matturro, Hefti, Lipani, Ilsanker, Yalcin, Dragus. All.: Gilardino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Cassata (13’st Corrado), Di Tacchio (23’st Proietti), Coulibaly (23’st Agazzi) Martella (30’st Donnarumma); Palumbo; Partipilo, Falletti (30’st Capanni). A disp.: Krapikas, Vitali, Bogdan, Capuano, Mazzarani, Paghera, Onesti.All: Lucarelli.

ARBITRO: Camplone di Pescara (assistenti: Valeriani-Massara IV Uomo Delfino)

VAR: Banti di Livorno AVAR: Paganessi

MARCATORI: 13’pt Badelj (G)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 26.000 dei quali 500 da Terni. Ammoniti: Partipilo (T), Sorensen (T). Calcio d’angolo: 14-9. Recupero: 1’pt st. Prima della partita osservato un minuto di silenzio in memoria delle 79 vittime del naufragio di Steccato di Cutro