La Ternana non finisce mai: pari di grinta sul campo di Cittadella

CITTADELLA- Finisce 2-2 al Tombolato fra Cittadella e Ternana. I rossoverdi la rimediano nel finale con un gol di Sorensen da centravanti vero, ma è ancora una volta un match in chiaroscuro.

Le scelte

Senza Favilli, tenuto fermo da una infiltrazione al cortisone, Lucarelli vara l’attacco baby Raimondo-Distefano, 39 anni in due. Per il resto scelte confermate. Nel Cittadella Carissoni vince il duello con Rizza per la fascia sinistra. Cassano trequartista con Maistrello al posto di Magrassi in attacco.

Primo tempo

Cittadella subito pericoloso in avvio con Cassano che riceve bene, si gira e centra la traversa a portiere battuto. La Ternana risponde con Luperini che si incunea in area: controllo netto di mano da Carissoni. Si va al Var che non può non confermare il rigore netto assegnato da Baroni: scavetto di Falletti e vantaggio rossoverde. Palla al centro e il Cittadella pareggia con Maistrello: sul cross dalla destra di Vita, interviene l’attaccante che tocca quel tanto che basta a battere Iannarilli. Poco dopo altra occasione per Maistrello: Carissoni si libera bene di Casasola e lo serve, ma la rovesciata va a lato. Al 16′ gran giocata di Falletti che libera Distefano: l’ex viola controlla e tira, la difesa veneta respinge. Sul rovesciamento altra traversa per il Cittadella con Vita.

Il Cittadella la ribalta poco prima della mezzora: Cassano riceve da Branca e può tirare assolutamente indisturbato: davanti a lui c’è la strada spianata, trova l’angolo lontano dove Iannarilli non arriva. Cittadella imprendibile: al 41′ Carriero sfiora il gol ma stavolta Iannarilli para bene in tuffo.

Secondo tempo

Pyyhtiä entra nell’intervallo, con Lucarelli che passa alla difesa a 4, arretrando Casasola. Ma è di nuovo il Cittadella subito in avvio a sfiorare il gol con Maistrello, trovando Iannarilli pronto alla respinta. Raimondo e Distefano saltano insieme su una buona occasione e la sprecano, poi una punizione di Carriero va alta di pochissimo.

Lucarelli prova a scuotere la squadra in attacco inserendo Dionisi per Distefano e un centrale di ruolo come Sorensen al posto di Casasola, spostando quindi Diakitè sulla fascia. Al 33′ giocata interessante della Ternana con Diakitè che imbecca Dionisi, il cui colpo di tacco è preso all’ultimo di Kastrati. Al minuto 39 la Ternana pareggia a sorpresa: Mantovani rileva Luperini, con Sorensen che va a fare addirittura il centravanti: al primo pallone il danese fa centro col piattone. Un gol che scuote i rossoverdi che poco dopo sfiorano il tris con Raimondo, che manda fuori di pochissimo. Nel recupero Dionisi reclama un rigore per un tocco di mano in area che però il Var non sanziona (molto difficile da vedere). Poi il triplice fischio.

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Vita, Branca (27’st Danzi), Carriero (34’st Mastrantonio); Cassano (19’st Amatucci); Pittarello (19’st Magrassi), Maistrello (27’st Pandolfi). A disp.: Maniero, Rizza, Kornvig, Mastrantonio, Saggionetto, Tessiore, Baldini, Sanogo. All.: .Gorini

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Celli; Casasola (19’st Sørensen), Luperini (37’st Mantovani), Labojko (23’st Favasuli), Falletti, Corrado (1’st Pyyhtiä); Distefano (19’st Dionisi), Raimondo. A disp: Brazão, Vitali, Lucchesi, Travaglini, Txus Alba, De Boer All.:Lucarelli.

ARBITRO Baroni di Firenze (assistenti Bindoni-Bitonti IV Ufficiale Leone)

VAR Gariglio di Pinerolo AVAR: Di Martino

MARCATORI: 8’pt rig Falletti (T), 10’pt Maistrello (C), 29’pt Cassano (C), 39’st Sørensen (T)

NOTE: giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 4000 circa. Ammoniti: Vita (C), Branca (C), Favasuli (T). Calci d’angolo: 3-3. Recupero 2’pt 6’st