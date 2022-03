La Ternana non c’è più e risveglia un Vicenza in caduta libera: ko 3-1

VICENZA– La sfida infinita del Menti si chiude con l’ennesima giornata nerissima per la Ternana che perde 3-1 in casa del Vicenza. Un match durato 101′: nel secondo tempo infatti l’arbitro ha concesso un lunghissimo recupero prima per un infortunio a Giacomelli e poi per un gol annullato al Var. I rossoverdi rilanciano un Vicenza che era in caduta libera.

Le scelte

Lucarelli aveva un solo ballottaggio, quello fra Martella e Celli, vinto dal primo. Per il resto, scelte prevedibili oppure obbligate fra infortuni e turnover: Diakitè terzino, con Boben e Bodgan centrali, Furlan con Peralta dietro a Pettinari. Nel Vicenza tutto confermato rispetto alla vigilia, a parte la panchina per l’ex Giacomelli, a cui è stato preferito Dalmonte.

Primo tempo

Comincia malissimo per la Ternana il match perchè al primo affondo il Vicenza segna: Dalmonte scappa via, la difesa della Ternana dorme e quando il pallone arriva a Diaw è tutto solo e in scivolata l’appoggia in rete. Sullo stesso asse – e con lo stesso errore della difesa – il Vicenza sfiora il gol al 13′: palla stavolta sul palo. Poco prima si era vista la Ternana con Pettinari (palla in angolo), ma il match è lo specchio chiaro dei rossoverdi di oggi: sono loro a tenere palla e fare gioco, ma in porta non tirano mai, mentre i berici hanno pochi affondi, ma ogni volta sono devastanti.

Ed infatti al 26′ raddoppiano: punizione di Da Cruz da posizione defilata poco fuori area, palla in mezzo che la difesa non intercetta, rasoterra di Diaw che trova il pertugio giusto e Iannarilli coperto. Squadra davvero impresentabile, che rischia la capitolazione al 29′ quando Iannarilli, costretto ad uscire fuori area, rischia l’infilata da parte di Cavion, col pallonetto che per sua fortuna va alto. Ci prova anche l’ex Brosco, in rovesciata, ancora alto, poi Iannarilli devia coi piedi su Dalmonte. Ternana non pervenuta fino al 40′ quando un lampo di Peralta la riaccende: l’italo-argentino salta Crecco e prova il colpo, mandando a lato di pochissimo. Al 46′ il tris dei berici: buco a centrocampo, Cavion serve con una veronica Teodorczyk che batte Iannarilli in uscita.

Secondo tempo

Si riparte sulla stessa falsariga, col Vicenza che sfiora subito il poker, ma Diaw non aggancia il tap-in su un cross dalla destra. Al 9′ però la Ternana trova il gol, a sorpresa, col nuovo entrato Donnarumma: Koutsoupias vede Diakitè che crossa a centro area, colpo di testa di Pettinari e respinta super di Grandi (subentrato all’infortunato Contini), Donnarumma si avventa come un falco sul pallone e lo butta dentro di rabbia.

Il gol scuote leggermente la Ternana, col Vicenza che arretra e ci prova anche da lontano, con Diaw che al 24′ pesca Iannarilli fuori dai pali e prova a beffarlo: palla alta. Al 30” ci prova un altro neo entrato e cioè Paghera: diagonale velenoso che va a lato di pochissimo.

Un infortunio a Giacomelli, costretto ad uscire per un colpo al volta, allunga fino al 9′ di recupero il match. Al 4′ segna la Ternana: cross di Palumbo, sponda di Donnarumma e colpo di testa a porta vuota, il Var annulla per fuorigioco.

Il tabellino

VICENZA (4-2-3-1): Contini (6’st Grandi); Bruscagin (15’st Maggio), Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Cavion; Dalmonte (27’st Giacomelli), Da Cruz (27’st Meggiorini), Diaw; Teodorzcyk (15’st Boli). A disp: Confente, Pasini, Padella, Mancini, Sandon, Djibril. All: Brocchi

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Bodgan (17’st Defendi), Boben, Martella (23’st Celli); Proietti, Palumbo, Koutsoupias (23’st Paghera); Peralta (32’st Mazzocchi), Furlan (1’st Donnarumma); Pettinari. A disp.: Krapikas, Ndir, Capone, Sorensen, Rovaglia, Ortolani, Mazza All.: Lucarelli

ARBITRO: Sacchi di Macerata (assistenti: Sechi-Fontemurato IV Ufficiale: Catanoso)

VAR: Chiffi di Padova AVAR: Galetto

MARCATORI: 6’pt, 26’pt Diaw (V), 45’+1’pt Teodorczyk (V), 9’st Donnarumma (T)

NOTE: Giornata fredda, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 5.062 (di cui 142 ospiti). Allontanato al 49’st un componente della panchina del Vicenza. Ammoniti: Teodorzcyk (V), Diaw (V), Bogdan (T), Da Cruz (V), Maggio (V), Meggiorini (V), Paghera (T). Calci d’angolo: 1-9. Recupero 2’pt 9’st+2’st. Secondo tempo iniziato con 7′ di ritardo per un problema alla strumentazione elettronica dell’arbitro.