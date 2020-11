La ternana Ludovica Leonardi a 10 anni stupisce a “Tu si que vales”

TERNI – A soli 10 anni e nonostante prenda lezioni di chitarra da soli 7 mesi, Ludovica Leonardi strappa applausi a Tu si que Vales, il talent show di Canale 5. La piccola si è esibita sulle note di “Shape of you” di Ed Sheeran lasciando tutti a bocca aperta. Il video della sua esibizione lo trovate qui.

Ludovica ha raccolto 4 “Per me vale” da parte dai giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, e il 98% della giuria popolare. “Hai 10 anni, ma hai la voce di una ragazza di 20 anni non italiana. Spero che questa voce non ti cambi mai”, si è complimentata la De Filippi, mentre Scotti ha posto l’accento sulla difficoltà della canzone scelta e Zerbi ha sottolineato come la concorrente non abbia quasi mai guardato la chitarra. Emozionatissimi i suoi genitori dietro le quinte. Ludovica è promossa anche dalla giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli (98% di sì)

i concorrenti che si qualificano nei primi posti poi nella finale di Tu si que vales che eleggerà il vincitore e andrà in onda sabato 28 novembre 2020. La classifica definitiva sarà disponibile solo quando tutti si saranno esibiti.