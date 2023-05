La Ternana frana anche a Como ma si salva “grazie alle altre”

COMO- La Ternana cade ancora, ma nonostante tutto stacca il biglietto per la prossima serie B grazie ai risultati concomitanti di Brescia e Cosenza: 3-1 il finale. Ma ancora una volta, è una squadra bruttissima, con un secondo tempo horror.

La Ternana parte bene, impegna il Como in un paio di occasioni (Coulibaly sfiora il gol, col pallone ricacciato fuori sulla linea) e va in vantaggio alla mezzora; contropiede rossoverde con Agazzi che serve Falletti. Dribbling secco su Scaglia che lo atterra. Rigore che Favilli trasforma

La Ternana non capitalizza, il Como nell’intervallo ne cambia tre e ribalta il match. Il pareggio al 16′ di Vignali, che sembrava viziato da un fallo di mano (così non è dice il Var) fa da preludio al rosso ad Agazzi per doppia ammonizione e la Ternana si spegne.

Al 25′ il Como fa il sorpasso: Da Cunha su punizione batte Iannarilli incolpevole. Chiude il conto Chaja. Capuano sbaglia l’intervento di testa e lancia il contropiede di Chaja. L’attaccante entra in area e batte in diagonale Iannarilli.

il tabellino

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (dal 1′ st Vignali); Parigini (dal 1′ st Da Cunha), Iovine, Fabregas (dal 1′ st Chajia), Bellemo, Ioannou; Cerri (dal 29′ st Gabrielloni), Cutrone (dal 37′ st Faragò). A disp.: Vigorito, Cagnano, Da Riva, Canestrelli, Blanco, Arrigoni, Mancuso. All. Longo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Bogdan, Capuano; Defendi (dal 14′ st Martella), Coulibaly (dal 34′ st Palumbo), Di Tacchio (dal 14′ st Proietti), Agazzi, Corrado (dal 34′ st Capanni); Falletti (dal 20′ st Partipilo), Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Donnarumma, Paghera, Ndir. All. Lucarelli.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo

MARCATORI: 32’pt Favilli (rig), 17’st Vignali, 25’st Da Cunha, 32’st Chajia

NOTE Espulso Agazzi al 22’st, Ammoniti Di Tacchio. Angoli: 5-3