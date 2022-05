La Ternana chiude la stagione ad Ascoli Piceno: lutto per il vicepresidente Tagliavento

TERNI – La Ternana chiude la stagione allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno dove domani alle 20.45 sfiderà l’Ascoli di Andrea Sottil. Un match che conta più poco o niente: la Ternana può soltanto chiudere davanti al Perugia (se vince ed il Grifo perde col Monza), mentre i bianconeri, già ai playoff, puntano solo a migliorare il piazzamento per avere la prima partita in casa.

Probabile quindi che da entrambe le parti possa esserci spazio per un turnover, con i diffidati a riposo (nel caso dei bianconeri, in vista dei playoff, nel caso della Ternana, per evitare di saltare la prima di campionato). Nel caso dei rossoverdi i diffidati sono risparmiare Iannarilli, che è entrato in diffida con l’ammonizione rimediata sabato, Bogdan, Boben, Martella e Pettinari oltre all’infortunato Falletti.

La società ed anche il tecnico sono però rimasti in silenzio in segno di lutto per la scomparsa del padre del vicepresidente Paolo Tagliavento, del quale si sono svolte oggi le esequie.

Si vaverso una formazione che almeno all’inizio potrebbe non essere molto differente da quella titolare ma è probabile che possano esserci avvicendamenti nella ripresa, con una passerella per qualcuno che magari ha trovato meno spazio.