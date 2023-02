La ternana Alessandra Becelli al settimo posto in Austria con l’Ep “Sensi”

TERNI – Un settimo posto su iTunes Austria è il risultato di prestigio che Alessandra Becelli, cantautrice ternana ha centrato col suo EP “Sensi”.

Un lavoro prodotto dalla Wrana Entrprises, una piccola etichetta austriaca e che comprende cinque brani, fra i quali “Grazie”, cover di un brano di Amara e un’altra di Gianna Nannini, ovvero “America”. Uscito negli store il 13 gennaio l’album è entrato subito nella chart, un risultato importante considerando che i brani sono interamente in italiano tranne il duetto natalizio “Chatching Snowflakes” con il cantautore austriaco Goldman, produttore del disco.

Chi è Alessandra Becelli

Alessandra Becelli è nata a Terni ed è al suo secondo disco. Si è laureata con lode in Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica con una tesi sulla Video Arte. Dopo un periodo come assistente costumista in teatro e nel cinema è la musica a prendere il sopravvento. Si diploma al CET di Mogol e arriva finalista alle selezioni di Sanremo Giovani. È considerata tra le interpreti Pop più interessanti della musica leggera italiana.

A questo link, l’intervista del sito Euromusica ad Alessandra Becelli, qui il link all’EP.