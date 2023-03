La Tenana in ritiro verso Ferrara. Lucarelli: “Non guardo la classifica”

TERNI- La Ternana scende in campo sabato alle 14 a Ferrara contro la Spal. Lucarelli, che festeggerà 100 panchine con le Fere, anticipa ls conferenza stampa perchè la squadra va in ritiro a Coverciano. Ecco le sue parole

L’avversario

“Andremo a Ferrara a cercare punti, ma ovviamente ne vogliono fare anche loro, hanno bisogno di tanti punti salvezza. La classifica non inganni, all’andata ci hanno messo in difficoltà. Inoltre in fondo alla classifica ci sono squadra che ad inizio stagione avevano obiettivi diversi: questa è la dimostrazione che la serie B è un campionato bello e maledetto, gli organici non rispecchiano le posizioni di classifiche. Affrontiamo una squadra pensata per un campionato di vertice, ma il supporto delle 1000 persone che ci seguiranno sarà importanteDovremo essere bravi a creare i presupposti per non farli andare in fiducia sin dall’inizio: serve una partita attenta. La serie B è questa, spesso vince chi ha più forza di resistenza o lucidità mentale. Le partite sono sempre sul filo dell’errore: un errore lo paghi a caro prezzo”.

Le difficoltà

“Pazienza se prendiamo tanti gol. Bisogna sempre cercare di vincere, se lo si fa giocando anche bene, meglio così. Noi abbiamo avuto periodi di grande difficoltà, dove spesso si è giocato in emergenza, la stagione è stata particolare sotto tutti i punti di vista, anche extra campo. Sicuramente da questa stagione trarremo grande insegnamento: se non cresciamo tutti dopo un’annata come questa, non si cresce più”

La situazione

Assenti Defendibe Ghiringhelli, mentre Palumbo recupera dall’influenza e ci sarà. Disponibile per giocare anche Capuano.