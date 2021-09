La spoletina Giaele Sbattella alle finali nazionali di Miss Mondo Italia

Studentessa universitaria al secondo anno di Economia a Perugia, babysitter ed animatrice per bambini, si appresta ora a rappresentare l’Umbria domenica 26 settembre nella perla del Salento. L’annuncio ufficiale dell’ammissione di Giaele Sbattella alle finali di Miss Mondo Italia è stato dato dal concorso con la pubblicazione sulle pagine Instagram e Facebook del video di presentazione delle ragazze che hanno superato le tre prove: fotografia, sport e inglese. L’obiettivo ovviamente è vincere e staccare il biglietto per Miss Mondo, in programma il 16 dicembre 2021 a Portorico.