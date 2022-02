La spoletina Agnese Duranti e le farfalle delle ritmica colorano la finale di Sanremo 2022

SANREMO – La città di Spoleto festeggia sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo. Non per un cantante in gara, ma perchè fra gli ospiti della serata c’è stata la Nazionale di Ginnastica ritmica ddretta dalla ct Emanuela Maccarani.

Fra loro, anche la spoletina Agnese Duranti, con le sue compagne Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea. Si sono esibite sulle note di “Upside down” di Diana Ross, in un numero di ginnastica e danza.

Medaglia di bronzo nell’all around a Tokyo 2020, hanno vinto anche la medaglia d’oro nella finale di specialità nell’esercizio misto (3 cerchi e 4 Clavette), l’argento nella specialità cinque palle e nell’all’around ai mondiali in Giappone. Amadeus nel presentarle le ha definite “una eccellenza italiana”. Il video dell’esibizione è visibile a questo link.