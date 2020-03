“La spesa viene da noi”, a Perugia gruppo Facebook per promuovere servizi a domicilio

PERUGIA – Connettere le richieste dei cittadini e le offerte di negozi, ristoranti o aziende che possono consegnare cibo e altri prodotti direttamente a casa. È questo lo scopo di ‘Restiamo a casa, la spesa viene da noi, Perugia e dintorni’, gruppo Facebook creato nelle scorse ore da Andrea Pieri: “Visto che questi giorni a causa delle nuove restrizioni non ho la possibilità di lavorare – racconta – sto dedicando il mio tempo per creare un servizio utile alla cittadinanza, consigliando acquisti online o al telefono con consegna a domicilio; in questo momento è importantissimo rimanere in casa per evitare contatti e, in più, diamo la possibilità di lavorare a quelle poche attività rimaste aperte”.

Il gruppo Al momento hanno deciso di iscriversi al gruppo quasi 250 persone che possono scegliere tra i diversi servizi di consegna offerti da ristoranti, botteghe, supermercati, macellerie, negozi di elettrodomestici e telefonia e altri ancora. “Da domani – promette Pieri – inizieremo a riordinare le inserzioni con dati chiari e subito comprensibili, dividendole in zone di copertura, orari, giorno di chiusura e tipo di servizio offerto”. Nel corso di queste settimane di emergenza molti altri servizi di consegna a domicilio di cibo e farmaci sono stati attivati dai divieti dei Comuni.