La sottosegretaria al Mise Morani in visita allo stabilimento Ast (GALLERY)

TERNI – La sottosegretaria al ministero dell’Economia Alessia Morani lunedì ha fatto visita quest’oggi allo stabilimento Ast di Terni. Il tutto in attesa di un nuovo probabile tavolo, per discutere del futuro dell’azienda, ufficialmente in vendita.

Morani ha incontrato l’amministratore delegato Massimiliano Burelli e ha effettuato un tour guidato agli impianti. Il Governo, forse con cassa depositi e prestiti dovrebbe avere un ruolo importante nella cessione, ma intanto si continuano a registrare tensioni fra i lavoratori, con ripetuti scioperi e serrate. Inoltre la prossima settimana sono in programma assemblee di fabbrica. La politica non sarà solo meditarice in questa vicenda, ma intanto i sindacati incontreranno venerdì la presidente di regione Tesei per rimettere la questione al centro dell’agenda regionale.