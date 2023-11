Mvp della sfida il martello polacco Kamil Semeniuk che ne mette a terra 14 con il 55% in attacco e che scava spesso il solco con i suoi turni al servizio. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per Ben Tara (10 punti), Plotnytskyi tiene bene in entrambe le fasi di gioco e chiude con 9 palloni a referto, 6 su 6 in primo tempo per il brasiliano Flavio.

SIR SUSA VIM PERUGIA – PALLAVOLO PADOVA 3-0

Parziali: 25-16, 25-22, 25-21

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 10, Flavio 7, Solè 5, Plotnytskyi 9, Semeniuk 14, Colaci (libero), Ropret, Herrera 2, Held. N.e.: Toscani, Leon, Candellaro, Russo (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 2, Gabi 4, Truocchio 2, Crosato 3, Gardini 12, Desmet 6, Zenger (libero), Zoppellari, Guzzo 3, Fusaro, Cardenas 6. N.e.: Porro, Taniguchi, Beccaro (libero). All. Cuttini, vice all. Trolese.

Arbitri: Maurizio Canessa – Vincenzo Carcione

LE CIFRE – PERUGIA: 15 b.s., 6 ace, 50% ric. pos., 35% ric. prf., 51% att., 5 muri. PADOVA: 13 b.s., 6 ace, 43% ric. pos., 17% ric. prf., 32% att., 8 muri.

Domani giorno di riposo e recupero per i Block Devils. Venerdì mattina ripresa delle operazioni a Pian di Massiano per preparare il prossimo incontro in programma, la difficile trasferta di Verona di domenica.