I Block Devils espugnano in tre set un gremito PalaCatania (3307 spettatori) nella prima di ritorno di Superlega, chiudono il 2023 con il sorriso e ritrovano la vittoria in campionato dopo due battute d’arresto consecutive.

Match concreto quello degli uomini di coach Lorenzetti che ritrovano Russo titolare in campo per la prima volta in stagione e fanno valere la loro maggiore qualità in ricezione (61% di positiva contro 41%), in attacco (55% di efficacia contro 48%) e soprattutto a muro dove Perugia va a segno 12 volte contro le 5 di Catania.

Due set, il primo ed il terzo, ben condotti dai bianconeri, mentre nel secondo, dopo un avvio difficile, Giannelli e compagni sono bravi a non mollare ed a conquistarlo ai vantaggi dopo una lunga rincorsa.

Quattro i Block Devils in doppia cifra. 13 sono i punti dell’Mvp Plotnytskyi (61% in attacco), 13 anche per un eccellente Russo (67% in primo tempo e ben 7 muri vincenti), 12 per il solito metronomo Semeniuk e 10 per Herrera. Solè porta il suo consueto mattoncino alla causa con 8 colpi a segno (75% in attacco e 2 muri), le colonne Giannelli e Colaci sorreggono tutto l’impianto bianconero tecnicamente e moralmente.

FARMITALIA CATANIA – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

Parziali: 20-25, 24-26, 19-25

FARMITALIA CATANIA: Santambrogio, Buchegger 13, Bossi 2, Masulovic 9, Massari 12, Basic 9, Cavaccini (libero), Baldi, Zappoli 1, Tondo. N.e.: Randazzo, Pierri (libero), Frumuselu, Orduna. All. Douglas, vice all. Bua.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 10, Russo 13, Solè 8, Plotnytskyi 13, Semeniuk 12, Colaci (libero), Ben Tara, Ropret, Held. N.e.: Flavio, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Antonella Verrascina – Mauro Goitre

LE CIFRE – CATANIA: 15 b.s., 1 ace, 41% ric. pos., 12% ric. prf., 48% att., 5 muri. PERUGIA: 11 b.s., 3 ace, 61% ric. pos., 27% ric. prf., 55% att., 12 muri.

Chiuso il 2023, pensa già al prossimo anno la Sir Susa Vim Perugia. La squadra rientrerà a Perugia già domattina e tornerà subito al lavoro perché giovedì 4 gennaioal PalaBarton c’è l’importantissimo quarto di finale di Coppa Italia contro Modena proprio a Pian di Massiano.