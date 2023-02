La Sir Perugia stende Latina al Pala Barton, arriva la vittoria numero 33

PERUGIA – Ventesima vittoria stagionale in campionato, trentatreesima contando tutte le competizioni, della Sir Safety Susa Perugia che supera in tre set al PalaBarton, di fronte ad oltre 2700 spettatori, la Top Volley Cisterna nella terz’ultima giornata di Superlega. Match piacevole per il pubblico presente con Andrea Anastasi che ruota sia prima che durante la partita gran parte della sua rosa e con i Block Devils che sono bravi a vincere in volata il primo set e, dopo un secondo sempre condotto con ampio margine, a recuperare nel terzo parziale un gap di 6 lunghezze (8-14). Proprio l’ultima frazione infiamma gli spettatori sugli spalti che esplodono al punto conclusivo messo a terra da Herrera. Muro ed attacco sono i fondamentali vincenti di Perugia. I bianconeri volano sotto rete chiudendo con il 64% contro il 44% pontino e sono granitici a muro con 10 punti nel fondamentale contro i 5 della Top Volley. 6 gli ace griffati Sir Safety Susa, 4 dei quali con la firma di Plotnytskyi. Proprio il mancino ucraino è l’Mvp della sfida. Oleh, idolo della folla del PalaBarton, firma un tabellino fatto di 19 punti, 4 ace, 2 muri ed il 68% in attacco. Bene tutti gli altri Block Devils, girati sapientemente da Anastasi. Da sottolineare Leon e Rychlicki in attacco (rispettivamente 6 punti con il 69% ed 8 punti con il 50%), Flavio e muro (4 punti diretti nel fondamentale) e la coppia Giannelli-Ropret nella distribuzione del gioco.

Domani giorno di riposo per Perugia. Appuntamento per tutti martedì mattina al PalaBarton quando si aprirà la settimana che porterà alla Final Four di Coppa Italia in programma a Roma il 25 e 26 febbraio.

Primo set Mengozzi-Flavio coppia di centrali, Piccinelli libero. Queste le scelte di Anastasi. Avvio equilibrato (5-5). Primo break della partita con Plotnytskyi in attacco e poi Flavio a muro (8-5). Doppio ace di Bayram e subito parità (8-8). Si continua punto a punto con Leon che inchioda la pipe del 15-14. Muro di Mengozzi (18-16). Muro vincente anche per Flavio, Perugia a +3 (22-19). Ace di Bayram (23-22). Fuori il martello turco, set point Perugia (24-22). Al secondo tentativo Flavio manda avanti i suoi (25-23).

Secondo set Partono forte i padroni di casa nella seconda frazione a suon di muri ed ace (11-5). Rychlicki con la diagonale dalla seconda linea (14-7). Muro vincente di Flavio (16-8). Ancora Rychlicki in contrattacco poi muro di Giannelli (21-11). Cisterna recupera qualche break (22-15). Il neo entrato Herrera porta Perugia al set point (24-17). Plotnytskyi propizia il raddoppio bianconero (25-18).

Terzo set Cambia Anastasi nel terzo set inserendo Ropret, Russo e Semeniuk. Reazione di Cisterna in avvio (5-8). Fuori l’attacco di Rychlicki (6-10). Doppio muro di Gutierrez (8-14). Dentro Herrera. I bianconeri si scuotono e dimezzano lo svantaggio con le difese di Semeniuk e gli attacchi di Plotnytskyi (12-15). Fuori però l’attacco del mancino ucraino (12-17). Perugia torna a -2 con il muro di Herrera (16-18). Ace di Ropret (17-18). Fuori Gutierrez, parità (19-19). Doppio ace di Plotnytskyi (21-19). Semeniuk chiude la parallela ed è match point Perugia (24-22). Herrera chiude subito! (25-22).

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-23, 25-18, 25-22)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 8, Mengozzi 4, Flavio 5, Plotnytskyi 19, Leon 6, Piccinelli (libero), Russo 2, Ropret 1, Herrera 4, Semeniuk 1. N.e.: Colaci (libero), Cardenas, Solè. All. Anastasi, vice all Valentini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Zanni, Dirlic 13, Rossi 3, Zingel 1, Bayram 8, Gutierrez 12, Catania (libero), Martinez, Sedlacek, Mattei 1, Staforini (libero), Kaliberda 1. N.e.: Baranowicz. Lostritto. All. Soli, vice all. Cocconi.

Arbitri: Mauro Goitre – Serena Salvati

Le Cifre

PERUGIA: 16 b.s., 6 ace, 50% ric. pos., 38% ric. prf., 64% att., 10 muri. CISTERNA: 17 b.s., 7 ace, 42% ric. pos., 25% ric. prf., 44% att., 5 muri.