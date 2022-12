La Sir Perugia non stecca al Mondiale per Club, battuto il Renata in tre set

BETIM (BRASILE) – Esordio vincente al Mondiale per Club per la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils chiudono in tre set il match con la formazione brasiliana del Volei Renata e staccano già il pass per la semifinale di sabato. Domani alle 21.15 brasiliane (le 1.15 della notte italiana) sfida ai campioni in carica del Sada Cruzeiro per il primo posto nella Pool A. Un parziale, il primo per sciogliere tensione e prendere le misure, poi Perugia mette le marce alte, trova la sua pallavolo fatta di pressione in battuta e correlazione muro-difesa ed arriva con merito al traguardo. I bianconeri fanno meglio degli avversari un po’ in tutti i fondamentali, ma è in attacco (61% di squadra contro 46%) e muro (8 vincenti contro 4) che fanno la differenza. Tre in doppia cifra per Perugia: Leon ne mette 14 con 3 ace, Rychlicki 12 con il 67% in attacco e Semeniuk 11 con il 71% sotto rete. Bene a mura la coppia centrale Russo-Flavio, bravo Giannelli nella distribuzione del gioco e solita sicurezza Colaci (62% in ricezione) in seconda linea.

La gara Formazione tipo per Anastasi. Subito due per Perugia con Semeniuk e Flavio (2-0). Contrattacco vincente di Leon (4-1). Adriano e Nicolas pareggiano subito (4-4). Si gioca punto a punto (8-8). Out l’attacco di Leon poi pipe di Adriano, Renata avanti (12-14). Il muro di Giannelli pareggia subito (14-14). Muro di Flavio (17-16). Muro anche di Nicolas che capovolge (18-19). Leon in contrattacco ed ace di Flavio (21-19). Semeniuk in pipe e poi ace di Leon, Perugia al set point (24-21). Rychlicki dalla seconda linea, bianconeri avanti di un set (25-22).

Si riparte con la situazione in equilibrio (4-4). Doppio ace di Leon (7-4). Muro del capitano bianconero poi pipe vincente di Semeniuk (13-8). Russo per le vie centrali mantiene le distanze (15-10). Un paio di errori avversari lanciano Perugia (19-12). Leon al secondo tentativo avvicina i suoi al traguardo parziale (23-15). Il murone di Semeniuk propizia il raddoppio bianconero (25-16).

Avvio buono dei Block Devils nel terzo set (5-3). Fuori l’attacco di Adriano (7-4). Pipe di Leon per il 10-6. Il Renata cerca di rientrare, il tocco di seconda di Giannelli tiene i suoi a +3 (16-13). Semeniuk chiude la pipe poi super muro di Russo (21-17). La pipe del neo entrato Plotnytskyi porta Perugia al match point (24-19). Chiude Semeniuk al terzo tentativo (25-21).

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VOLEI RANATA 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 12, Flavio 8, Russo 7, Leon 14, Semeniuk 11, Colaci (libero), Plotnytskyi 1, Cardenas, Ropret. N.e.: Herrera, Piccinelli (libero), Solè, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

VOLEI RANATA: Gonzalez, Lucas Borges 10, Barreto 6, Lucas 3, Adriano 9, Nicolas 8, Alexandre (libero), Everaldo, Frank 2, Lima. N.e.: Bryan (libero), Samuel, Roque, Brito. All. Dileo, vice all. Ribas.

Arbitri: Carbajal Mozzo Denis Fabián (URU), Ortiz Hector (PUR)

Le Cifre

PERUGIA: 16 b.s., 4 ace, 65% ric. pos., 30% ric. prf., 61% att., 8 muri. RENATA: 14 b.s., 1 ace, 41% ric. pos., 17% ric. prf., 46% att., 4 muri.