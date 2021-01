Alessandrini nominata vice segretario regionale della Lega

PERUGIA – La senatrice ternana Valeria Alessandrini è stata nominata vice segretario regionale della Lega Umbria. Il Consiglio direttivo del partito si è rinnovato “nell’ottica di una riorganizzazione del partito, in virtù dei prossimi impegni sul territorio e in considerazione dell’incarico dell’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, commissario nelle Marche”.

Crescita “La Lega Umbria – spiega il Caparvi – è una squadra in continua crescita e dunque è necessario rafforzarne l’organizzazione. In un momento così delicato per l’Umbria, pur nell’evidente difficoltà di fare politica, è necessario essere vicini ad ogni territorio e alle sue istanze. Il direttivo regionale ha ritenuto di dover potenziare la squadra dirigenziale con la nomina a vice segretario della sen. Valeria Alessandrini. La piena fiducia nelle capacità della Alessandrini sono garanzia per l’intero territorio regionale e con particolare attenzione alla provincia di Terni”.

Strutturarsi Da parte sua la senatrice Alessandrini ha inteso ringraziare il direttivo regionale, il segretario Caparvi, il vicesegretario Marchetti e il legale rappresentante, Luca Valigi, per averle affidato “un incarico di grande responsabilità”. “La Lega in Umbria continua a crescere e strutturarsi – ha proseguito – a organizzare eventi e programmare il futuro di questa splendida regione. I limiti imposti dalla pandemia sono evidenti. Siamo un partito che vive molto il territorio, che si alimenta grazie alla presenza costante e al contatto diretto con il cittadino, ma questo non ci impedisce di essere attivi con le nostre idee. Continuerò a lavorare per la crescita del partito e ad essere tra la gente affinché nessuno venga lasciato solo”.