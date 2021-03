La Samb di Montero imbriglia il Perugia: solo un pari nel turno infrasettimanale

PERUGIA-SAMBENEDETTESE 1-1

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Rosi (31′ pt Cancellotti), Favalli, Angella, Elia (23′ st Bianchimano), Di Noia, Murano (23′ st Vano), Sounas, Moscati, Falzerano (1′ st Melchiorri), Negro (11′ pt Monaco). A disp. Minelli, Sgarbi, Burrai, Crialese, Minesso, Vanbaleghem, Kouan. All. Caserta

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Fusco, Enrici (10′ st De Goicoechea), Di Pasquale, Botta, Rossi (10′ st De Ciancio), Cristini, Fazzi (20′ st Scrugli), Angiulli, Lombardo, Lescano (20′ st Maxi Lopez), Liporace (43′ st D’Ambrosio). A disp.: Laborda, Biondi, Trillò, Chacòn, Babic, D’Angelo, Serafino. All. Montero

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Massimo Salvalaglio di Legnano – Riccardo Vitali di Brescia) IV° ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano

RETI: 30′ pt Murano, 33′ pt Lombardo (S)

NOTE: ammonito Botta, Enrici, Di Noia, Cancellotti, Moscati. Espulso al 45′ st il Direttore Sportivo del Perugia Giannitti per proteste

PERUGIA – Finisce in parità la sfida infrasettimanale per il Perugia. Il Grifo non riesce a centrare la vittoria e non va oltre l’1-1 con una arcigna Sambenedettese allenata da Paolo Montero. Nemmeno la gioia di festeggiare il gol del vantaggio a firma di Murano che un paio di giri di lancette dopo Lombardo guasta la gioia della formazione casalinga mettendo la firma sull’1-1. Ci si aspettava di più oggi pomeriggio al Curi. Anche un pareggio, però, non guasta.

Primo tempo Il primo tempo comincia con un infortunio. All’11’ a causa di un risentimento Negro lascia il campo e Caserta inserisce Monaco. Al 20′ Rosi compie un assist indirizzato a Falzerano che calcia debolmente. Al 21′ un tentativo di Murano non va a segno. Al 27′ Angella colpisce di testa ma la palla va fuori. Il gol del vantaggio biancorosso arriva al 31′: Elia crossa per Murano, il numero 11 del Grifo incorna e la mette alle spalle di Fusco. Al 32′ anche Rosi deve abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio e il suo posto viene preso da Cancellotti. Al 33′ i rossoblu pareggiano i conti con Lombardo: il giocatore dei marchigiani calcia con potenza una punizione dalla trequarti, Fulignati non si fa trovare pronto ed è 1-1. Al 40′ Falzerano compie un tiro a giro che viene catturato dall’estremo ospite. Al 43′ è Di Noia a provarci ma il portiere rivale para senza problemi. Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo.

Secondo tempo Al ritorno dagli spogliatoi Melchiorri prende il posto di Falzerano. Si susseguono nei minuti successivi due corner su entrambi i fronti che si concludono con un nulla di fatto. Al 53′ Melchiorri si vede stoppare con il piede un tiro da Fusco. Al 66′, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina questa volta Murano non trova la porta della Samb. Scrugli va al tiro dalla distanza al 68′ mandando la palla di poco a lato. Al 73′ i giocatori del Perugia protestano per un ipotetico tocco di mano da parte di un calciatore rossoblu in area di rigore. All’80’ Moscati su punizione manda di un soffio il tentativo che poteva portare il Grifo al raddoppio. Sul versante opposto ci prova Goicoechea all’81’ con una rasoiata a fil di palo. All’88’ è Angiulli a far venire i brividi alla difesa umbra. Servito da Maxi Lopez il centrocampista dei marchigiani la manda alta sopra Fulignati. Allo scadere del tempo regolamentare il ds del Grifo, Giannitti, viene allontanato dalla panchina per proteste. Passano quattro minuti, al termine dei quali arriva il triplice fischio del signor Cascone che mettono fine alle ostilità.