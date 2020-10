La Regione ‘riapre’ gli stadi umbri: 1000 spettatori per Ternana, Perugia e Gubbio

PERUGIA – La riunione in Regione ha sancito la riapertura degli stadi. Recependo in toto le indicazioni del nuovo Dpcm, sarà consentito l’ingresso al pubblico negli stadi per la capienza massima del 15%. Questo vuol dire quindi 1000 spettatori per Ternana-Potenza di sabato e per Perugia-Fermana e Gubbio-Cesena in programma domenica. Ma significa anche il ritorno del pubblico sui campi di serie D e nelle serie minori.

Modalità – I biglietti potranno essere venduti solo in prevendita, con posto assegnato, con i botteghini che resteranno chiusi il giorno della gara. Al momento dell’ingresso allo stadio, verranno registrate le presenze e avverrà la misurazione della temperatura corporea. Sarà obbligatorio indossare la mascherina.