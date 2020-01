Concesso più tempo a 1.400 agriturismi per adeguarsi alle nuove regole

PERUGIA – E’ stato concesso più tempo agli oltre 1.400 agriturismi umbri per adeguarsi alle nuove regole. Lunedì la Seconda commissione del consiglio regionale ha dato il via libera, all’unanimità, alle modifiche al regolamento in base al quale gli agriturismi si sarebbero dovuti mettere in regola entro il 7 febbraio. Le imprese però, come sottolineato dagli uffici della giunta giorni fa, sono in forte ritardo e così la giunta ha deciso di spostare il termine al 31 dicembre 2020. Le modifiche arrivano “sulla base di una serie di indicazioni – ha detto l’assessore Roberto Morroni illustrando il provvedimento – arrivate dall’Agenzia forestale regionale e da alcune associazioni di categoria, oltre che da una presa d’atto delle comunicazioni pervenute agli uffici preposti della Regione che attestano un ritardo degli agriturismi rispetto agli adempimenti richiesti”.