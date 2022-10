La Regione alla sfida della bioeconomia: Ecomondo e progetto GR.O.U.N.D

TERNI – La Regione Umbria sbarca ad Ecomondo, fiera di riferimento in Europa per la transizione ecologica e l’economia circolare e rigenerativa, in programma a Rimini dall’8 all’ 11 novembre prossimi negli spazi espositivi della Fiera. Sarà un’occasione d’oro per far conoscere all’Europa il modello di sviluppo regionale, che punta a valorizzare le filiere di bioeconomia presenti nel territorio, a supportare l’integrazione tra agricoltura e industria, nel tentativo di divenire un luogo di riferimento per una nuova visione di economia, dove è competitivo chi “produce di più con meno”.

L’inaugurazione ufficiale dello stand è prevista per il pomeriggio di martedì 8 novembre con un evento istituzionale della Regione Umbria, che vedrà un intervento della Presidente Donatella Tesei e la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, insieme a importanti rappresentati della filiera delle bioplastiche, come Catia Bastioli. L’evento sarà l’occasione per lanciare Dignità – il Manifesto della Bioeconomia circolare dall’Umbria per l’Italia, un progetto che vede la Regione portatrice di una proposta al governo che punta, appunto, a dare dignità autonoma ed economica al settore della bioeconomia, riconoscendolo concretamente come settore strategico per tutto il Paese.

GR.O.U.N.D, per il rilancio umbro

Non poteva esserci occasione migliore, quindi per far conoscere i risultati del Progetto GR.O.U.N.D sulla bioeconomia, presentati oggi alla sede di Sviluppumbria a Terni, alla presenza del sindaco Latini, di Marcello Serafini del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, che ha coordinato il progetto insieme al Cesar, il centro di sviluppo rurale dell’Università di Perugia rappresentato dal direttore Francesco Martella. Presenti anche fra gli altri alcuni imprenditori del settore, fra i quali Catia Bastioli e Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea, otto la supervisione del Joint Research Centre, che l’ha inserito nel più ampio progetto “Science meet regions”. L’idea di partenza è invece arrivata dall’assessorato allo sviluppo economico della Regione Umbria.

L’obiettivo del progetto è ambizioso. Le tre grandi sfide sono infatti: la creazione di una filiera umbra per le produzioni di biopolimeri e biomateriali, a partire da biomasse vegetali di origine agricola; l’aumento dell’utilizzo del compost di qualità in agricoltura proveniente dagli impianti che trattano la frazione organica raccolta in modo differenziato dei rifiuti urbani e la costruzione di una nuova consapevolezza su queste tematiche.

La filiera, secondo gli obiettivi del progetto, dovrebbe consentire l’utilizzo sinergico delle risorse agricole e dei coprodotti della coltivazione dei semi oleosi, per ottenere prodotti eco-compatibili nei settori più disparati, dal packaging fino al riutilizzo sempre nel settore dell’agricoltura. Un progetto che segna linee guida operative, dalle quali partire, per coinvolgere il territorio, perchè come ha spiegato Mauro Marini, responsabile delle attività operative di Sviluppumbria, nel fare gli onori di casa in vece della presidente Sciurpa: “L’hub ternano di Sviluppumbria è pensato proprio per progetti innovativi in questo settore e dunque può diventare un importante incubatore di sviluppo per tutta la regione”.

Ecomondo, l’occasione regionale

L’assessore regionale Fioroni, nell’annunciare la presenza di uno stand umbro ad Economondo, rivela che proprio da Rimini partirà un’altra iniziativa: “Lanceremo il Manifesto della bioeconomia: un documento che nei prossimi mesi verrà arricchito con il contributo delle imprese del settore che credono nell’importanza di creare i presupposti per rendere la bioeconomia circolare un settore strategico per tutto il Paese. Dignità sociale ed economica, tutela dall’illegalità e dal dumping internazionale, politiche capaci di valorizzare l’alto contenuto di innovazione del settore, rafforzamento delle competenze: questi solo alcuni elementi di questo manifesto, che verrà raffinato nei prossimi mesi e presentato al Governo e a tutti gli stakeholder in un importante evento in Umbria a aprile 2023.”

Nei tre giorni della manifestazione è previsto un ricco programma di incontri che si terranno nell’area workshop della Regione Umbria al padiglione, il cui programma è presente nel sito www.sviluppumbria.it.

Molteplici le tematiche che verranno affrontate, tra cui “Le Bioplastiche e la sfida all’illegalità”, e “La filiera umbra dei biomateriali – Punti di Forza e le Criticità”. Verrà inoltre presentato il progetto VITALITY Ecosistema d’Innovazione Interregionale, un progetto promosso da Umbria, Marche e Abruzzo, che permetterà all’Università di Perugia di creare uno spoke di ricerca sui biomateriali, in collaborazione con la Regione e sinergia con le politiche regionali in supporto allo sviluppo della filiera dei biomateriali. Sarà infine anche affrontata con le imprese la tematica “L’importanza di misurare la sostenibilità in azienda: le novità normative, la visione e le linee strategiche”, un momento di confronto e approfondimento sulle varie metodologie applicabili per misurare il proprio livello di sostenibilità promosso nell’ambito della rete Enterprise Europe Newtork di cui Sviluppumbria è coordinatore per Umbria Marche e Toscana.