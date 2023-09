Nel dettaglio, 5 milioni di euro sono messi a disposizione col bando Ricerca dedicato alle grandi imprese e alle piccole e medie che realizzino progetti di ricerca industriale e forma sperimentale, sia in forma singola che congiunta, come spiegato in una nota dell’ente. Le grandi imprese, però, potranno ottenere finanziamenti soltanto se presenteranno progetti in forma aggregata, nell’ambito dei quali, cioè, una realtà industriale non dovrà superare da sola il 70 per cento delle spese dell’intero progetto. I progetti potranno valere minimo di 120 mila euro a un massimo di 1,5 milioni di euro nel caso di imprese singole, mentre si va da minimo 400 mila euro a massimo 2 milioni di euro per le imprese aggregate. «I progetti ammissibili saranno di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con maturità tecnologica elevate che riescano, quindi, a raggiungere il mercato in tempi brevi», è scritto in un comunicato della Regione, fermo restando che «le specifiche attività di ricerca industriale possono raggiungere una percentuale massima del 30-35 per cento sull’intero progetto». Per quanto riguarda, invece, le spese ammissibili, vi rientrano quelle per il personale impiegato nel progetto, il costo delle attrezzature e i servizi di consulenze. I termini del bando si apriranno il 15 novembre e scadranno il 17 gennaio.

Albo degli innovation manager regionale

Il secondo bando è finanziato con un milione di euro ed è rivolto alle micro e piccole imprese dei settori della strategia di specializzazione intelligente della regione. Loro potranno ottenere un voucher per servizi di consulenza orientati a supportare l’innovazione di prodotto e processo. La Regione copre il 50 per cento dei costi dei progetti di consulenza, che andranno da 15 mila a 60 mila euro e alle imprese non sarà richiesto di anticipare tutta la spesa progettuale, bensì di pagare solo il proprio 50 per cento, condizione per la quale il restante 50 per cento verrà versato da Sviluppumbria direttamente al consulente o ai consulenti. Nel tentativo di garantire qualità, la Regione ha deciso di istituire un albo degli innovation manager regionale, che raccoglierà esperti o società di consulenza che saranno i soli a poter offrire i propri servizi alle imprese che vogliano beneficiare del voucher. Il bando è aperto dal 29 novembre al 15 gennaio.

Cosa riguardano gli investimenti