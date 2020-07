La Reggio Audace batte il Bari e vola in serie B, della Ternana il gol più bello di Lega Pro

Conclusa ufficialmente la stagione della serie C: la Reggio Audace, meglio nota come Reggiana, seconda nel girone B (quello del Gubbio), raggiunge Monza, Vicenza e Reggina in serie B. Lo fa dopo aver battuto 1-0 nella finale playoff giocata in casa contro il Bari, che aveva eliminato due partite fa la Ternana. Decide una rete dell’attaccante della Sierra Leone Augustus Kargbo al 5′ della ripresa: l’ex rossoverde Varone verticalizza per Kargbo, che di testa anticipa Frattali e trova l’incrocio. Il Bari lamenta una rete annullata per tocco col braccio ad Antenucci al 15′ della ripresa e l’infortunio a Simeri dopo appena 7′ del primo tempo

Piccola consolazione per la Ternana. Alla finale era presente l’attaccante rossoverde Anthony Partipilo, per ritirare il premio dedicato al gol più bello della regular season della serie C, intitolato alla memoria di Mario Facco, opinionista Rai ed ex allenatore anche delle Fere. Premio che la redazione di RaiSport e i tifosi sui social hanno fatto vincere al gol segnato dallo stesso Partipilo in trasferta con il Rende, alla terza giornata di campionato. La consegna è avvenuta davanti alle telecamere Rai, prima della partita, dalle mani del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.