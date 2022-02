La Rai a Perugia per l’Eurovision 2022: “cartolina” dal centro storico per 200 milioni di telespettatori

PERUGIA – La notizia è passata quasi in sordina perchè nessuno ha fatto caso a quelle telecamere della RAI in giro per il centro di Perugia nella mattina di martedì. Del resto, non è la prima volta che la tv pubblica gira scene in centro o comunque nei luoghi della città. Stavolta però la notizia è più grossa. Le immagini del centro storico di Perugia saranno infatti oggetto di una delle ‘cartoline voltapagina’ che precederanno l’esibizione di ciascuno dei 41 cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 Maggio al Pala Olimpico a Torino.

Siamo in grado di confermarvi, da fonti ufficiali, che la troupe della RAI, accompagnata da personale del Comune di Perugia, ha effettuato riprese nel centro storico, precisamente in Piazza IV Novembre (anche nell’area della Fontana), Corso Vannucci, Palazzo dei Priori nella zona delle mura e dell’arco etrusco e nella zona di via Appia, dove si trova lo storico acquedotto medioevale.

Cosa sono le postcards

Le cartoline o postcards rappresentano il modo in cui all’Eurovision vengono introdotte le esibizioni dei vari cantanti: ciascuno di loro è coinvolto in una diversa azione e le nazioni che ogni anno ospitano sfruttano questo momento per abbinarli alla promozione turistica del Paese. Così è accaduto per esempio negli ultimi anni quando le scene sono state girate nelle città più significative dei Paesi Bassi, del Portogallo o di Israele. Lo stesso accadrà, con ancora più forza, per l’Italia.

“The sound of beauty”, lo slogan scelto quest’anno per l’evento, ospitato in Italia dopo il trionfo dei Måneskin a Rotterdam, declinerà infatti la bellezza italiana in ogni sua forma, mettendo quella architettonica e paesaggistica – che da sempre ci rappresenta nel mondo – in primo piano. Del resto se l’Italia è una delle mete preferite dei turisti da tutto il mondo, un motivo c’è. Le cartoline saranno 41 – una per ciascuno dei partecipanti – ma non è detto che siano altrettante le città coinvolte (solitamente sono una ventina). Possiamo però confermarvi che Perugia è la prima città dove la Rai è venuta a girare.

In tutto questo è dunque di particolare motivo di orgoglio che Perugia e l’Umbria (non sappiamo ancora se altre città della Regione saranno coinvolte) abbiano una vetrina così importante. Perugia è una città a vocazione internazionale, non solo per la presenza dell’Università e questa scelta da parte della Rai lo conferma.

Eurovision: Perugia nel mondo

L’Eurovision Song Contest è lo spettacolo televisivo più seguito al mondo: 45 televisioni collegate ed un pubblico che arriva a 200 milioni di telspettatori. La speranza è che Perugia venga abbinata ad un Paese che raggiungerà la finale, così da poter godere di due passaggi e non solo di uno, ma dato che tutto resterà in rete, sarà comunque una bella vetrina.

E chissà che accanto alla sua Perugia non possa esserci la faccia di Blind, il rapper perugino che si giocherà la qualificazione sotto la bandiera di San Marino.

Le semifinali sono previste il 10 e 12 maggio, la finale il 14, tutto alle 21 su Rai Uno in diretta. A presentare (in inglese e francese) lo show saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento fuori campo sarà invece affidato in italiano a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. A rappresentare l’Italia saranno i vincitori del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”.

E.Lom.