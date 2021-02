La Pupa e il secchione, per la tifernate Giulia Orazi finale e serenata d’amore

PERUGIA – Approda in finale Giulia Orazi, la ventisettenne veterinaria tifernate che ha conquistato il pubblico de ‘La Pupa e il secchione’. In queste settimane la ragazza umbra è stata fra le protagoniste maggiori dello show. Parte dei ‘viceversa’, è ovviamente entrata come secchiona, accoppiata all’imprenditore e modello napoletano Gianluca Tornese, ma nel tempo la sua spontanea timidezza e la sua genuina bellezza hanno fatto breccia nel pubblico.

Affiatati come coppia di gioco, hanno sempre superato il turno. Stasera hanno conquistato la finale, superando l’ultimo sintony test a tema gentilezza. Orazi ha preparato il suo pupo che poi ha esposto il tema, sfruttando come episodio narrato la lite che i due hanno avuto nel corso delle prove, quando Orazi non è riuscita a riconoscerlo bendata e lui non ha nascosto il disappunto urlandole contro. Si è poi scusato e la stessa commozione ha convinto la giuria composta da Francesca Barra e Cristiano Malgioglio

Non è nata però una storia d’amore fra i due, perchè ad innamorarsi di Giulia Orazi è stato Andrea De Santis, il ‘secchione’ di 24 anni calabrese di Castrovillari che è stato eliminato la scorsa settimana insieme alla sua pupa, la modella Jessica Bucci. De Santis le ha scritto una lettera d’amore e poi la scorsa settimana, con la complicità della sua pupa le ha dedicato una serenata intitolata proprio col suo cognome, “Orazi”.

Nella puntata di stasera, la produzione le ha riservato una sorpresa: ha fatto rientrare per qualche minuto De Santis che si è nascosto nell’armadio della location dove lei alloggia e da lì le ha nuovamente dedicato la canzone. Imbarazzo e commozione, come la prima volta, ma adesso si sono dati un appuntamento: “Ci vediamo a Perugia finito lo show?” le ha chiesto lei. “Certo, tanto sono due ore di treno”, ha risposto il ragazzo che ora vive a Roma.

Giulia Orazi, laureata in veterinaria all’università di Perugia, poi ha effettuato uno stage in Irlanda, prima di tornare in Italia per proseguire gli studi. Ad oggi è specializzanda in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche. Da maggio a settembre 2020, prima di entrare nello show, ha partecipato alla Former Borsa Lavoro TIE – Talenti Incontrano Eccellenze presso l’Enpav. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari).