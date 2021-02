La pupa e il secchione: baci negati e privacy, la perugina Giulia Orazi chiude quarta

Chiude al quarto posto la veterinaria di Città di Castello, ma residente a Perugia Giulia Orazi, insieme al suo pupo Gianluca Tornese. Non ce l’ha fatta, soprattutto per via di alcune situazioni decisive: la prova della maratona del bacio li vede infatti sconfitti. Gianluca Orazi, fidanzato, si ferma infatti ad un bacio a stampo, con la coppia che perde la prova. Altra penalizzazione invece nella prova finale, quella “su di noi” che decreterà l’eliminazione di una coppia. Si tratta di una prova che vede le tre coppie chiamate a rispondere a delle domande personali. I due non rispondono preservando la privacy è chiudono al quarto posto, non accedendo alla fase finale.

La puntata. La finale era cominciata con una sorpresa per la giovane perugina, che ha ricevuto la visita della mamma. Lei, emozionata, è corsa ad abbracciarla. La signora ha però da dire due parole anche a Gianluca Tornese: “Ho visto che hai alzato la voce con lei, non si fa!” Lui torna a scusarsi, ma è Giulia poi a prendere le sue parti: “Io ti dico solo che esistono pochi ragazzi come lui, è un ragazzo d’oro”. La mamma di Giulia Orazi perdona l’errore della scorsa settimana di Gianluca, poi abbraccia la figlia e nota i cambiamenti ottenuti grazie a questa avventura. La Orazi è felice: “Negli occhi di mia mamma ho visto riflessa me stessa, e il fatto che lei mi abbia detto che sono cambiata, sono più bella, mi ha fatto piacere.”

Poi le prime due prove, fra le quali l’interrogazione notturna col professor Verdegiglio, che hanno visto la coppia con la perugina sempre in coda. La prova di seduzione consente loro di scalare una posizione. Successivamente i concorrenti bendati devono spogliarsi cercando il partner.